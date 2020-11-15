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futebol

Sóbis chega ao Cruzeiro e fala do entusiasmo de trabalhar com Felipão

O atacante voltou à Toca da Raposa após um ano e assinou até o fim de 2021...

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 22:12

LanceNet

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Publicado em 

14 nov 2020 às 22:12
Crédito: Sobis volta ao clube azul um ano depois de sair por divergências internas-(Divulgação /Cruzeiro
O atacante Rafael Sobis pelo Cruzeiro começou sua segunda passagem pelo Cruzeiro, após ser confirmado como reforço do clube, um ano após deixar a Raposa. O jogador chegou neste sábado, 14 de novembro e participou de uma uma ação de marketing promovida pela Buser, patrocinador do clube celeste. O jogador, de 35 anos, estava atuando pelo Ceará e o clube azul terá de concluir seu registro e aparecer no BID, para ficar à disposição de Felipão já pelo duelo da Raposa contra o Figueirense, na próxima sexta-feira, 20, pela 22ª rodada da Série B. Sobis será avaliado fisicamente antes de participar das atividades em campo. O atacante falou sobre trabalhar com Luiz Felipe Scolari, na Toca da Raposa. - Com o Felipão vai ser a primeira vez (que vou trabalhar). Um cara que conheço há muito tempo. A gente tem meio que um carinho de pai para filho. É um momento espetacular da minha carreira estar trabalhando com ele. Espero dar o melhor de mim para que a gente leve o Cruzeiro o mais longe possível - disse. Rafael Sóbis assinou um contrato até o fim de 2021. Os seus salários serão dentro do teto estipulado pelo clube e ainda terá o acordo extrajudicial para acerto da dívida do time mineiro com o jogador. em mais de R$ 3 milhões. Quando passou pelo Cruzeiro pela primeira vez, Rafael Sóbis fez 119 jogos e marcou 28 gols, sendo campeão duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e um do Campeonato Mineiro (2018).

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