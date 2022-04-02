Sob vaias, Náutico vence Santa Cruz nos pênaltis e está na final do Pernambucano

Neste sábado (2), Náutico e Santa Cruz se enfrentaram em partida única válida pela semifinal do Campeonato Pernambucano. Em campo, as equipes fizeram um bom jogo, mas não conseguiram marcar.
A decisão então ficou para as penalidades, com a vitória ficando com o Náutico. Agora, a equipe aguarda o seu adversário, que está entre Retrô, Salgueiro e Sport. EQUILÍBRIO!O Náutico chegou com perigo pela primeira vez. A bola sobrou para Jean Carlos que chutou em cima da defesa do Santa.
Logo depois, foi a vez do Santinha chegar em duas finalizações de fora, ambos com Elyeser. Em seguida, Marcos Martins apareceu como surpresa na área e cabeceou para defesa de Lucas Perri. Aos 29', Jean Carlos cobrou falta de muito longe, direto, bem como Tarcísio.
Sem maiores chances de perigo, as equipes foram para o intervalo empatados sem gols.
JOGO BOM!Na volta do intervalo a partida ficou morna, com Jean Carlos levando perigo em cobranças de falta. Aos 23', após bola levantada na área e corte da defesa, Mateus Anderson chutou com perigo, bola bateu em Camurtanga e foi para escanteio, com muito perigo.
O Náutico respondeu com Robinho, em belo chute colocado. Na reta final, o Náutico foi com tudo para o ataque, visando abrir o placar.
PENALIDADES!Nas penalidades, o Santa Cruz acabou errando duas cobranças e o Náutico ficou com a vaga. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Náutico x Santa Cruz
Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PEData/horário: 02/04/2022 - 16h30 (de Brasília) Árbitro: Deborah CecíliaAssistente Nº 1: Ricardo ChiancaAssistente Nº2: Clóvis AmaralQuarto árbitro: José WoshingtonVAR: Gilberto Castro JúniorCartões amarelos: Hereda, Richard Franco, Pedro Vitor (Náutico), Marcos Martins, Rafael Hurtado, Klever, Júnior Sergipano (Santa Cruz)Cartões vermelhos: - GOLS: -
Náutico - técnico: Felipe Conceição
Lucas Perri, Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e Júnior Tavares; Richard Franco (Djavan - intervalo - Waguinho 8'/2T), Rhaldney e Jean Carlos; Robinho (Juninho Carpina 40'/2T), Kieza (Amarildo 8'2T) e Léo Passos (Pedro Vitor/21'/2T).
Santa Cruz - técnico: Leston Júnior
Klever, Marcos Martins, Júnior Sergipano, Alex Alves e Dudu Mandai; Elyeser (Rodrigo Yuri 40'/2T), Gilberto e Tarcísio (Esquerdinha 9'/2T); Matheuzinho, Mateus Anderson (João Henrique 31'/2T) e Rafael Furtado (Edson Ratinho 40'/2T).