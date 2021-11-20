Sob vaias intensas, Vasco empata com o Remo em São Januário e segue sem vencer há mais de um mês

REMO, VAIAS; DESCONTO, VAIASCustou caro porque aos 30 minutos, Erick Flores roubou a bola de Riquelme, que tramava a saída para o ataque. Victor Andrade foi lançado e cruzou rasteiro para Neto Pessoa escorar para o gol. E sete minutos depois, Lucas Siqueira chutou de fora, a bola desviou em Romulo e Lucão ficou sem ação. Remo 2 a 0 e vaias ampliadas em São Januário. O clima estava tão ruim na Colina que, aos 40, Léo Matos, de cabeça, diminuiu o prejuízo depois de um escanteio cobrado por Nene. As vaias foram intensificadas.EXPULSÃOO segundo tempo começou mais tenso do que bem jogado. Aos nove minutos, Morato deveria ter sido expulso por conta de um cascudo no adversário. A arbitragem ignorou. O time paraense chegou perto do gol de Lucão, mas falhou na hora de finalizar. As vaias da torcida vascaína eram incessantes. O Cruz-Maltino reclamou de mão na bola para um pênalti que não foi marcado, aos 22. No minuto seguinte, contudo, a esperança mandante apareceu quando Victor Andrade levou o segundo cartão amarelo por falta infantil e foi expulso.
EMPATE E MAIS VAIASE mesmo que de forma atabalhoada, o time da casa conseguiu igualar o placar. Léo Matos cruzou por baixo, a defesa afastou para a entrada da área e Galarza, aos 36 minutos, chutou forte para o empate. Com um jogador a mais, o time da casa pressionou. Nene recebeu passe de Cano, mas não conseguiu, com a direita, dar direção. Daniel Amorim teve uma chance pelo alto, mas não conseguiu dar direção. Já nos acréscimos, ele desviou e Caio Lopes, a 30 centímetros do gol, também errou a finalização. Não foi suficiente. A igualdade e as vaias persistiram.
FICHA TÉCNICAVASCO 2 X 2 REMO
Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 19 de novembro de 2021, às 19hRenda e público: 1.010 pagantes (1.024 presentes) / R$ 24.268,00Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Cartões amarelos: Léo Matos, Riquelme (VAS); Victor Andrade (REM)Cartão vermelho: Victor Andrade
GOLS: Neto Pessoa (30'/1ºT 0-1), Lucas Siqueira (37'/1ºT 0-2), Léo Matos (40'/1ºT 1-2) e Galarza (36'/2ºT 2-2)
VASCO: Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme (Daniel Amorim, 22'/2ºT); Romulo (Caio Lopes, Intervalo), Galarza e MT (Gabriel Pec, Intervalo); Morato (Sánchez, 14'/2ºT), Cano e Nene - Técnico: Fábio Cortez.
REMO: Vinícius, Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Erick Flores (Rafinha, 16'/2ºT); Matheus Oliveira (Jefferson, 25'/2ºT), Neto Pessoa (Renan Gorne, 16'/2ºT, depois Lucas Tocantins 49'/2ºT) e Victor Andrade - Técnico: Eduardo Baptista.