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Sob os olhares de Paulo Sousa, Flamengo 'alternativo' vence o Boavista em jogo-treino

Estreia do Rubro-Negro no Carioca será no dia 26 deste mês, contra a Portuguesa...
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Publicado em 

20 jan 2022 às 11:52

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 11:52

A cerca de uma semana para a estreia no Carioca, o Flamengo deu prosseguimento à preparação com o time alternativo comandado por Fabio Marias e, na manhã desta quinta, enfrentou o Boavista em um jogo-treino no Ninho do Urubu, sob os olhares do técnico Paulo Sousa. O Rubro-Negro venceu por 5 a 4, com gols de André (2), Lázaro, Matheus França e Ryan Luka.A pedido de Sousa, aliás, Lázaro, que tem treinado com o grupo principal nos últimos dias, participou da atividade com a equipe de Fabio Matias. O atleta de 19 anos tem impressionado o português no dia a dia.
O Fla já havia realizado um amistoso com o Nova Iguaçu na semana passada, quando perdeu por 4 a 3. Na ocasião, o time iniciou com: Matheus Cunha; Wesley, Gabriel Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Lucas Gabriel; Yuri de Oliveira, Thiaguinho e Matheus França; Lázaro e André.
> Veja a tabela do Cariocão-2022
Depois da estreia contra a Portuguesa, no dia 26 de janeiro, o Flamengo tem pela frente o Volta Redonda, no dia 29, e o Boavista, no dia 2 de fevereiro. A princípio, o primeiro jogo com o técnico Paulo Sousa, com o grupo principal, será no clássico com o Fluminense, pela quarta rodada, no dia 6 de fevereiro.
Crédito: Lázaroduranteojogo-treinoentreFlamengoeBoavista(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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