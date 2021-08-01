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Sob o comando de Enderson Moreira, Botafogo conquista terceira vitória consecutiva e melhora desempenho

Alvinegro venceu o Vasco por 2 a 0 e demonstrou organização em campo; Time está sem perder e sofrer gols há três rodadas, fatos inéditos na campanha da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 07:00

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Contra o Vasco, o Botafogo deu mais um sinal da mudança que Enderson Moreira tem promovido na equipe. Pela terceira vez consecutiva, o time venceu e não sofreu gols, fatos inéditos na campanha alvinegra na Série B deste ano. Com gols de Chay e Diego Gonçalves, o Glorioso bateu o Cruzmaltino no Estádio Nilton Santos, e assim, se aproximou do G4. Há três rodadas, desde a chegada do novo técnico, o time tem conseguido bom desempenho e resultados favoráveis. Mesmo que ainda existam aspectos a serem corrigidos, o time conseguiu controlar o jogo contra o Vasco e aproveitou melhor as chances que criou, apesar de não ter a posse de bola.
Na primeira oportunidade, aos 2 minutos, Guilherme Santos limpou o caminho para Chay abrir o placar. Foi o sétimo gol do atacante pelo Alvinegro, que é artilheiro da equipe e o segundo maior goleador da competição até agora. Muito além dos gols, o jogador foi o que mais contribuiu para as transições ofensivas e deu velocidade ao ataque.
+ ATUAÇÕES: Chay e Diego Gonçalves marcam e se destacam em vitória do Botafogo sobre o Vasco
Se antes a marcação era um dos pontos fracos do Botafogo, hoje a situação é diferente. Em diversos lances, Pedro Castro e Diego Gonçalves fizeram boas interceptações e frustraram o avanço vascaíno. Na etapa inicial, Marco Antônio também teve êxito nos desarmes e na movimentação em campo.
Na linha defensiva, Gilvan e Kanu fizeram partida segura. Os zagueiros não deram espaço às investidas do rival, além de terem feito desvios que afastaram o perigo da meta de Diego Loureiro. Gilvan, em particular, foi responsável por inverter jogadas e puxar saídas de bola que marcaram a atuação dinâmica da equipe.
> Confira a classificação da Série B do Brasileirão
Embora Chay e Diego Gonçalves tenham dado consistência ao setor ofensivo, alguns problemas no ataque se repetiram. Mais uma vez, o time desperdiçou finalizações e não apresentou boa comunicação no momento decisivo. No entanto, mesmo perdendo chances claras de gols, o Glorioso conseguiu levar perigo ao Vasco e saiu vitorioso.
As reposições também foram essenciais para a vitória. Em um lance no meio-campo, Warley não desistiu após desequilibrar no domínio e deu o passe para Oyama, que tocou para Diego Gonçalves marcar o segundo do Alvinegro.
Em meio a uma campanha instável, os três últimos jogos mostram não apenas uma mudança de comando, mas também de atitude. Ainda que existam pontos a serem melhorados, o Botafogo de Enderson Moreira é mais organizado e consciente do que precisa fazer em campo para levar os três pontos.
Com o resultado, o Alvinegro entra em ritmo de retomada, ocupando a nona posição da tabela com 22 pontos. Existe um longo caminho pela frente para que o Botafogo conquiste o acesso para a Série A, mas o futuro parece mais promissor sob o novo comando.*Estagiária sob a supervisão de Cayo Pereira

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