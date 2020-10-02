Sob mudanças, Botafogo tem outubro de decisões no Brasileirão

O Botafogo entra em outubro sob pressão. Após um mês de setembro com apenas uma vitória - sobre o Vasco, na Copa do Brasil - e seguidos tropeços no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Alvinegro resolveu agir com mudanças. O clube entra no décimo mês tendo Bruno Lazaroni como treinador e Túlio Lustosa como gerente de futebol. Paulo Autuori já é uma página virada.
Outubro, contudo, não promete dar missões iniciais tranquilas à dupla. O Botafogo fará seis jogos no mês: cinco pelo Campeonato Brasileiro - vale ressaltar que o Alvinegro é o penúltimo colocado da competição nacional - e iniciará o confronto contra o Cuiabá, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.
A nova dupla, inclusive, já começa a tocar o futebol do Botafogo nesta sexta-feira. Recuperado de uma cirurgia no intestino, Bruno Lazaroni já comanda o treino da equipe no campo anexo do Estádio Nilton Santos. Túlio Lustosa, por sua vez, vem ao Rio de Janeiro para sacramentar a papelada e também iniciar o trabalho fora das quatro linhas.Dos seis compromissos do Botafogo no mês, quatro serão no Estádio Nilton Santos. A trajetória de partidas já inicia neste domingo, contra o Fluminense, às 11h, pelo Campeonato Brasileiro.
Apesar da quantidade de partidas, outubro trará as "semanas livres", quando o intervalo de um jogo para o outro é de mais de cinco dias. O Botafogo, neste mês, terá duas oportunidades como esta: do dia 11, um domingo, ao dia 19, segunda-feira, e, depois, retornando aos gramados no dia 25, outro domingo. É tempo para descansar e colocar em prática conceitos táticos e físicos.
Também é esperado que o Botafogo anuncie contratações este mês. Mesmo antes da chegada de Túlio Lustosa, o Comitê Executivo de Futebol procura jogadores que se encaixassem na realidade financeira do clube, tendo ponta e meio-campista armador como prioridades.
CALENDÁRIO DO BOTAFOGO EM OUTUBRO:04/10 - Botafogo x Fluminense - Nilton Santos - 11h - Brasileirão07/10 - Botafogo x Palmeiras - Nilton Santos - 21h30 - Brasileirão11/10 - Sport x Botafogo - Ilha do Retiro - 18h15 - Brasileirão19/10 - Botafogo x Goiás - Nilton Santos - 20h - Brasileirão25/10 - São Paulo x Botafogo - Morumbi - 16h - Brasileirão28/10 ou 29/10 - Botafogo x Cuiabá - Nilton Santos - A definir - Copa do Brasil