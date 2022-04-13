Só o primeiro jogo? Gol sofrido na estreia da Série B de 2022 lembra drama do Vasco na edição passada

Empatado com o Brasil-RS, o Vasco teve a segunda pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Foram 52 gols sofridos em 38 jogos. Para evitar este e outros problemas, muita coisa mudou na equipe. Mas logo no primeiro jogo desta edição, contra o Vila Nova, um tormento da torcida na temporada passada se repetiu: a bola parada defensiva. Ainda é início de competição, mas se ela é por pontos corridos, cada vacilo pode custar caro.- Foi frustrante esse gol. É um gol que não costumamos tomar. Estávamos bem postados na área. Acabou que, numa falha geral, o Artur estava sozinho e conseguiu fazer o gol. Então é realmente frustrante. Ficamos chateados por tomar um gol tão bobo. Não pode acontecer. Ainda mais numa competição tão difícil, fazer o gol com oito minutos e, logo em seguida, levar o gol de empate. Isso aí não pode acontecer de forma alguma. Tem que ser difícil tomarmos gol, principalmente em casa, com a torcida nos apoiando - entende Yuru Lara.