Só falta assinar: Chapecoense tem acordo verbal com Jair Ventura

Crédito: Divulgação/Sport

Apenas os trâmites burocráticos parecem separar Jair Ventura do anúncio oficial como o novo técnico da Chapecoense para ser o substituto de Mozart Santos, nome que deixou o clube depois do vice-campeonato estadual da última semana.>À procura de placares atualizados? Baixe o APP Lance! ResultadosProfissional que teria todos os termos verbalmente acordados com a equipe catarinense, Jair já está, inclusive, na cidade de Chapecó a fim de se ambientar o quanto antes ao seu quinto clube na carreira como treinador.

Tendo passagens como auxiliar técnico em Botafogo e CSA, Jair Ventura comandou a equipe carioca pela primeira vez entre 2016 e 2017 onde obteve os melhores resultados e chegou a conduzir o time, no segundo ano, as oitavas de final da Copa Libertadores, caindo para o Grêmio que viria a ser o campeão.

Depois disso, ele teve passagens discretas por Santos e Corinthians até desembarcar no Sport, seu último clube, onde iniciou de maneira promissora ao livrar o time de um rebaixamento na Série A do ano passado que parecia iminente.