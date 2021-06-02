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Só falta assinar: Chapecoense tem acordo verbal com Jair Ventura

Treinador que já está em Chapecó chega para assumir o cargo no Verdão do Oeste deixado por Mozart Santos...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 17:43

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:43

Crédito: Divulgação/Sport
Apenas os trâmites burocráticos parecem separar Jair Ventura do anúncio oficial como o novo técnico da Chapecoense para ser o substituto de Mozart Santos, nome que deixou o clube depois do vice-campeonato estadual da última semana.>À procura de placares atualizados? Baixe o APP Lance! ResultadosProfissional que teria todos os termos verbalmente acordados com a equipe catarinense, Jair já está, inclusive, na cidade de Chapecó a fim de se ambientar o quanto antes ao seu quinto clube na carreira como treinador.
Tendo passagens como auxiliar técnico em Botafogo e CSA, Jair Ventura comandou a equipe carioca pela primeira vez entre 2016 e 2017 onde obteve os melhores resultados e chegou a conduzir o time, no segundo ano, as oitavas de final da Copa Libertadores, caindo para o Grêmio que viria a ser o campeão.
Depois disso, ele teve passagens discretas por Santos e Corinthians até desembarcar no Sport, seu último clube, onde iniciou de maneira promissora ao livrar o time de um rebaixamento na Série A do ano passado que parecia iminente.
Todavia, no primeiro semestre de 2021, a equipe pernambucana não conseguiu repetir os bons desempenhos da temporada anterior e Jair acabou deixando o clube, estando sem trabalhar desde o último mês de abril.

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