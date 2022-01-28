Só falta anunciar! Cruzeiro terá o zagueiro Oliveira até o fim de 2022

O Cruzeiro se acertou com o Atlético-GO para ter no seu elenco o zagueiro Oliveira, de 25 anos. O defensor virá emprestado para a Raposa até o fim do ano. Oliveira tem contrato com o Dragão até o fim de 2022, mas não queis ficar na equipe goiana. A informação foi veiculada pela Rádio Sagres e confirmada pelo L!.

As conversas entre mineiros e goianos já estão acontecendo há alguns dias e os clubes chegaram a um acordo esta semana. Sendo assim, o Atlético-GO prorrogou o contrato do jogador para ser liberado ao clube celeste.Oliveira não era o titular do time goiano em 2021, mas foi muito acionado. Ele disputou 31 jogos. O zagueiro também pode atuar como volante. O Cruzeiro teve de superar os interesses de Vasco e Botafogo, que sondaram o atleta.

A comissão técnica de Paulo Pezzolano e o departamento de análises da Raposa aprovaram o nome do zagueiro de 1,87m. se fechar negócio, Oliveira será o quarto reforço para a zaga cruzeirense.

Até agora, vieram Mateus Oliveira, Maicon e Sidnei para a posição. O elenco ainda conta com Eduardo Brock, que tem contrato até maio.