Situação de Diego Alves, testes e golaço de Pedro à la Ibrahimovic: o treino deste sábado no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Assim como ontem, o Flamengo treinou pela manhã neste sábado, no Ninho do Urubu, a dois dias do confronto contra o Goiás, em Goiânia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade tática (principal) não contou com Diego Alves, que, aliás, segue sem realizar treino junto ao elenco e ainda é dúvida para o próximo jogo. E Rogério Ceni fez testes no time titular. Enquanto Diego Alves realizou treino com fisioterapeutas e nem sequer trabalhou com Wagner Miranda, preparador de goleiros, Ceni manteve César entre os titulares. Willian Arão foi novamente testado entre os zagueiros e, no meio, sem poder escalar Gerson (suspenso), o técnico pôs Diego e João Gomes, os mais cotados, como o LANCE! trouxe ao longo da semana, para avaliar quem será o melhor substituto. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

Quanto a Diego Alves: Rogério Ceni aguardará até domingo, dia da viagem para Goiânia, para saber se poderá contar com ele, desfalque há três partidas por conta de uma lesão muscular na coxa direita, nesta segunda-feira.

Curiosamente, o Flamengo não venceu no período em que o camisa 1 é baixa - já são três jogos sem vencer, com duas derrotas nos dois últimos compromissos (para Fluminense e Ceará), além do empate com o Fortaleza.

GOLAÇO À LA IBRA

Em treino de finalização hoje, um lance chamou a atenção ao ponto de consideramos que, se fosse em um jogo oficial, poderia ser considerado para o Prêmio Puskás. De Primeira, Pedro acertou uma letra girando no ar. A bola morreu no ângulo. Confira o vídeo compartilhado pelo clube nas rede sociais: SITUAÇÃO NA TABELA

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