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futebol

Situação de D'Alessandro no Inter segue indefinida

Diretoria quer prolongar o contrato, mas o atleta prefere esperar e avaliar o próprio desempenho...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 14:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2020 às 14:18
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O futuro de D’Alessandro está em debate no Internacional. Aos 39 anos, o jogador Colorado tem contrato com o clube até dezembro e a diretoria quer prolongar o seu vínculo ao menos até fevereiro de 2021, quando encerra a atual temporada.Atualmente na reserva, o argentino tem o hábito de deixar a decisão para o último mês do contrato, já que ele costuma fazer uma avaliação do seu desempenho dentro de campo.
Nesta temporada, D’Ale chegou a jogar algumas partidas do Gauchão como titular e foi bem. Porém, devido ao ritmo intenso do time de Coudet, ele perdeu espaço e costuma entrar ao longo das partidas.
No total, D’Alessandro jogou 32 partidas ao longo de 2020, sendo 12 como titular. O argentino marcou três gols.

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