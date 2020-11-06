Situação de D'Alessandro no Inter segue indefinida

O futuro de D’Alessandro está em debate no Internacional. Aos 39 anos, o jogador Colorado tem contrato com o clube até dezembro e a diretoria quer prolongar o seu vínculo ao menos até fevereiro de 2021, quando encerra a atual temporada.Atualmente na reserva, o argentino tem o hábito de deixar a decisão para o último mês do contrato, já que ele costuma fazer uma avaliação do seu desempenho dentro de campo.
Nesta temporada, D’Ale chegou a jogar algumas partidas do Gauchão como titular e foi bem. Porém, devido ao ritmo intenso do time de Coudet, ele perdeu espaço e costuma entrar ao longo das partidas.
No total, D’Alessandro jogou 32 partidas ao longo de 2020, sendo 12 como titular. O argentino marcou três gols.