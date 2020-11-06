Situação de D'Alessandro no Inter segue indefinida

O futuro de D’Alessandro está em debate no Internacional. Aos 39 anos, o jogador Colorado tem contrato com o clube até dezembro e a diretoria quer prolongar o seu vínculo ao menos até fevereiro de 2021, quando encerra a atual temporada.Atualmente na reserva, o argentino tem o hábito de deixar a decisão para o último mês do contrato, já que ele costuma fazer uma avaliação do seu desempenho dentro de campo.