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futebol

Site vaza possível novo uniforme de goleiros do Flamengo

Serviço de e-commerce iniciou vendas de camisa antes do lançamento oficial; veja abaixo!...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 14:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 14:56
O Flamengo está prestes a divulgar, de forma oficial, o seu uniforme de goleiros para a temporada 2022. No entanto, o site "Netshoes" pôs à venda o suposto produto antes mesmo do lançamento programado pela Adidas e clube, mas acabou retirando do sistema, por ora. A cor predominante é a azul.> GALERIA: relembre o time do Flamengo que bateu a Católica no último duelo
> Veja a tabela da Libertadores
Ainda não há data para os goleiros do Flamengo utilizarem o novo uniforme. Em tempo: o próximo jogo do clube será nesta quinta-feira, às 19h, contra a Universidad Católica, pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores, no Chile.
Crédito: GoleirosdoFlamengoemtreinamento(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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