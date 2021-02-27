Site revela interesse do Liverpool em Rodrygo e Santos pode ganhar bolada em transferência

O atacante Rodrygo, atualmente no Real Madrid, estaria na mira do Liverpool, da Inglaterra. De acordo com o site Diario Gol, da Espanha, o técnico Jurgen Klopp teria indicado o atacante ao clube inglês e o Real estaria disposto a liberá-lo por 50 milhões de euros (cerca de R$ 338 milhões).
>> Confira a classificação final do Campeonato BrasileiroO interesse de Klopp por Rodrygo não é recente. No ano passado, em uma Live no Youtube, o empresário do jogador, Nick Arcuri, revelou que o treinador, inclusive, veio ao Brasil para ver o jogador atuar com apenas 16 anos.
- Antes do Rodrygo assinar seu primeiro contrato profissional com o Santos, um diretor do Liverpool me ligou e disse que o Klopp já conhecia o jogador, já tinha visto seus lances e já tinha o visto pessoalmente - afirmou Arcuri.Caso a negociações aconteça, o Santos pode ganhar uma bolada. Pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o Peixe tem cerca de 2,5% do valor das transferências do jogador. Em caso de venda por 50 milhões de Euros, o Santos lucraria cerca de R$ 8,5 milhões.