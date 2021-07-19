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Site do Cruzeiro sofre ataque de hackers e fica fora do ar

Os invasores deixaram um recado afirmando que "segurança na internet é uma ilusão". Foi a segunda vez em um mês que o site da Raposa é atacado...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 14:25

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 14:25

Crédito: O outro ataque ao site do Cruzeiro teve uma postagem com a falsa contratação do argentino Lionel Messi-(Reprodução
O site oficial do Cruzeiro foi atacado por hackers na manhã desta segunda-feira, 19 de julho e foi retirado do ar por questões de segurança. O hacker deixou um recado cumprimentando os amigos, com um “salve” para outros usuários, além de postar uma mensagem de deboche. -A segurança na internet é uma ilusão. Você não está seguro! Inativo talvez, mas nunca morto –dizia o texto. Foi o segundo ataque ao site oficial da Raposa em pouco mais de mês. No fim do mês passado, o clube mineiro ficou alguns dias com o site fora do ar e em agosto de 2020, houve uma falta publicação de que o time azul teria contratado Messi. O Cruzeiro ainda não se posicionou sobre o fato e segue sua luta para se reerguer dentro e fora do campo, com uma péssima campanha na Série B, 16º, com 11 pontos, e uma grave crise financeira que tem gerado punições e descrédito no mercado.

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