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futebol

Site de loja vaza camisa do Vasco que será lançada oficialmente esta noite

Centauro divulgou, entre outros, o uniforme 1 do enxoval produzido da Kappa, que retoma parceria com o clube. Cruz-Maltino vinha investindo no mistério para evento virtual às 20h...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 15:06

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 15:06

Crédito: Camisa anunciada é verdadeira. Kappa vestiu momentos áureos do clube de São Januário (Reprodução
Vazamentos de uniformes que ainda serão lançados são mais comuns do que os clubes gostariam, mas o Vasco levou, nesta segunda-feira, um balde d'água fria na cabeça. O site da loja de artigos esportivos Centauro divulgou, em seu site, peças como a camisa 1 do uniforme de jogo.O fato, obviamente, causou grande desconforto no clube. Ainda assim, está prometido um evento de impacto a partir das 20 horas, em transmissão da Vasco TV.
Até o momento, o Vasco vem utilizando uniformes da Diadora, mas a parceria com a Kappa já estava certa, esperando somente a finalização do Campeonato Carioca e o início do Campeonato Brasileiro para o lançamento da coleção. A fornecedora vestiu o clube entre 1997 e 2000, período áureo do clube.

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