Site de loja vaza camisa do Vasco que será lançada oficialmente esta noite

Vazamentos de uniformes que ainda serão lançados são mais comuns do que os clubes gostariam, mas o Vasco levou, nesta segunda-feira, um balde d'água fria na cabeça. O site da loja de artigos esportivos Centauro divulgou, em seu site, peças como a camisa 1 do uniforme de jogo.O fato, obviamente, causou grande desconforto no clube. Ainda assim, está prometido um evento de impacto a partir das 20 horas, em transmissão da Vasco TV.