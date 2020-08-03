Site de loja vaza camisa do Vasco que será lançada oficialmente esta noite

Vazamentos de uniformes que ainda serão lançados são mais comuns do que os clubes gostariam, mas o Vasco levou, nesta segunda-feira, um balde d'água fria na cabeça. O site da loja de artigos esportivos Centauro divulgou, em seu site, peças como a camisa 1 do uniforme de jogo.O fato, obviamente, causou grande desconforto no clube. Ainda assim, está prometido um evento de impacto a partir das 20 horas, em transmissão da Vasco TV.
Até o momento, o Vasco vem utilizando uniformes da Diadora, mas a parceria com a Kappa já estava certa, esperando somente a finalização do Campeonato Carioca e o início do Campeonato Brasileiro para o lançamento da coleção. A fornecedora vestiu o clube entre 1997 e 2000, período áureo do clube.