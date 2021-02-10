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futebol

Site coloca Santos com 21,3% de chances de vaga na Libertadores

Peixe ainda tem quatro jogos pra disputar e três deles serão na Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 09:00

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Crédito: O técnico Cuca ainda acredita na conquista de uma vaga na Copa Libertadores: (Imagem: Reprodução/Dugout
O Santos encara as quatro rodadas finais do Campeonato Brasileiro com um objetivo muito claro: buscar a vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O site Chance de Gol calcula as probabilidades nesta reta final de competição e deu ao Peixe apenas 21,3% de chances de garantir a vaga.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO Peixe atualmente é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro e as vagas na Libertadores vão até o oitavo (isso pode variar dependendo das colocações finais de Palmeiras e Grêmio). A oitava colocação hoje é do rival Corinthians, que o site coloca como favorito a ficar com a última vaga, com 41,5%.
A equipe paulistana tem 48 pontos, contra 47 do Santos, mas o Peixe tem um jogo a mais. As duas equipes ainda fazem um confronto direto, no próximo dia 17.O site também coloca chances para Red Bull Bragantino (16,4%), Athletico Paranaense (12,9%), Ceará (8,4%) e Atlético Goianiense (0,3%). Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo já garantiram vaga. Fluminense e Grêmio são dado como certos na Libertadores. O Palmeiras já está garantido, por ser o atual campeão.
O próximo desafio do Santos na briga pela vaga na Libertadores será já no próximo sábado, 19h, quando a equipe recebe o Coritiba, na Vila Belmiro. Depois do clássico com o Corinthians também em casa, ainda receberá o Fluminense e termina o Brasileirão visitando o Bahia.

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