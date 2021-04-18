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Sistema defensivo volta a ser 'dor de cabeça' para o Flamengo; zaga para estreia na Liberta não está definida

Rubro-Negro estreia na terça-feira no Grupo G da Libertadores, contra o Vélez Sarsfield, na Argentina, e Bruno Viana e Gustavo Henrique disputam uma vaga entre os titulares...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 08:00
Crédito: O técnico Rogério Ceni tem dúvidas para montar o Flamengo para a estreia na Liberta (F: Alexandre Vidal/Flamengo
Dor de cabeça de outros tempos do Flamengo, a fragilidade defensiva voltou a ser motivo de preocupação no clube na semana de preparação para a estreia na Libertadores, na próxima terça-feira, contra o Vélez Sarsfield, na Argentina. O time de Rogério Ceni soma oito gols sofridos nos cinco jogos que disputou desde que passou a atuar com o grupo principal nesta temporada. Para a próxima partida, o técnico ainda tem o desfalque de Rodrigo Caio, suspenso.
A expectativa era de que os últimos jogos servissem como confirmação para o substituto, mas tanto Bruno Viana - na derrota para o Vasco ao lado dos titulares - quanto Gustavo Henrique - no empate com a Portuguesa, com uma equipe sem os principais nomes - não foram bem, e Ceni segue em dúvida.
- Nós estamos estudando. Hoje teve o Gustavo, no jogo passado o Bruno Viana jogou. Rodrigo infelizmente está fora independentemente do que aconteceu hoje, ele não poderia jogar terça-feira. Por isso fizemos a experiência com um em cada jogo para tomar a decisão na segunda-feira e ter uma noção do que a gente vai colocar em campo - afirmou o treinador após o jogo deste sábado.
> Confira a tabela e a classificação completa do Campeonato Carioca!Ciente das falhas coletivas e individuais que resultaram os gols sofridos, em especial os cinco somando os jogos contra Vasco e Portuguesa, Rogério Ceni apontou uma boa notícia vindo deste cenário: o poder de reação apresentado no segundo tempo contra a Lusa. Mesmo assim, destacou que, para fazer uma "com o pé direito" na Copa Libertadores, é preciso um desempenho superior.
- Foram gols distintos nos dois jogos. Gol de bola parada que nós sofremos no primeiro jogo contra o Vasco. Depois um gol de contra-ataque já no final do jogo. Hoje (sábado) o time estava bem posicionado na área, e saiu um chute de raríssima felicidade da Portuguesa. E depois eu não consegui ver o segundo gol, um cruzamento rasteiro que passa por todo mundo por dentro da zaga. Tem um bate-rebate, e eles fazem o segundo gol, que é difícil para você retomar um jogo. A parte boa que fica é não ter se desesperado no jogo e poder reagir. Não tenho a mínima dúvida de que temos de jogar mais, ter os resultados, apresentar mais futebol, e isso tem que acontecer já na terça-feira.
O elenco do Flamengo treina neste domingo e embarca para Buenos Aires na sequência, Na segunda-feira, já trabalha na capital argentina, onde enfrenta o Vélez Sarsfield, na primeira rodada do Grupo G, na terça no Estádio José Almafitani, às 21h30 (de Brasília). Confira todas as chaves da Libertadores aqui!

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