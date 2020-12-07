Sistema defensivo do Bragantino demonstra evolução

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

Invicto nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o Bragantino mostra uma grande evolução sob o comando de Mauricio Barbieri e tudo indica que é questão de tempo para se livrar de vez do perigo de rebaixamento.Um dos fatores importantes na recuperação do Massa Bruta é o sistema defensivo, que nos últimos três jogos saiu de campo sem sofrer nenhum gol.

A ‘invencibilidade’ da defesa veio no jogo contra o Bahia, um dos melhores do Bragantino. Na goleada por 4 a 0, Cleiton pouco foi acionado e o time fez uma partida segura.

Na sequência, o Braga visitou Fluminense e Coritiba, dois jogos fora de casa, que terminaram sem nenhuma bola na rede do time paulista.