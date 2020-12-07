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futebol

Sistema defensivo do Bragantino demonstra evolução

Nos últimos três jogos, o Massa Bruta não foi vazado por Bahia, Fluminense e Coritiba...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 16:36

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 16:36

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
Invicto nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o Bragantino mostra uma grande evolução sob o comando de Mauricio Barbieri e tudo indica que é questão de tempo para se livrar de vez do perigo de rebaixamento.Um dos fatores importantes na recuperação do Massa Bruta é o sistema defensivo, que nos últimos três jogos saiu de campo sem sofrer nenhum gol.
A ‘invencibilidade’ da defesa veio no jogo contra o Bahia, um dos melhores do Bragantino. Na goleada por 4 a 0, Cleiton pouco foi acionado e o time fez uma partida segura.
Na sequência, o Braga visitou Fluminense e Coritiba, dois jogos fora de casa, que terminaram sem nenhuma bola na rede do time paulista.
Diante da boa fase que a equipe atravessa, o Bragantino aparece na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos.

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