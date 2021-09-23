Sintonia entre campo e arquibancada: torcida do Flamengo vibra com David Luiz e 'abraça' Isla

A torcida do Flamengo voltou de vez ao Maracanã e foi uma protagonista à parte nesta quarta-feira, na vitória rubro-negra por 2 a 0 sobre o Barcelona (EQU), na ida da semifinal da Libertadores. Com demonstrações de apoio do aquecimento até o apito final, os destaques ficaram por conta do carinho ao lateral-direito Isla e à ovação ao zagueiro David Luiz, estreante no confronto.+ Confira as datas dos confrontos de volta das semifinais da Libertadores!Alvo de críticas nas redes sociais, o chileno fez um desabafo recente e chegou a limitar os comentários em seu perfil no Instagram. Depois, o "abraço virtual" foi iniciado por companheiros de time e compartilhado por outros torcedores. Das arquibancadas, Isla só recebeu apoio, sendo o primeiro atleta a ter o nome cantado pela torcida rubro-negra quando o time subiu para o aquecimento.O mesmo se repetiu quando a escalação foi anunciada no telão. Até mesmo quando o camisa 44 perdeu o tempo da bola, errou um cruzamento e desperdiçou um ataque promissor, a arquibancada respondeu positivamente, mostrando que as críticas exageradas das redes sociais não vieram a campo. Quando Isla foi substituído, já nos minutos finais, os aplausos se repetiram.NAÇÃO ACOMPANHA PASSOS E VIBRA COM DAVID LUIZ