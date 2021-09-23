Sintonia entre campo e arquibancada: torcida do Flamengo vibra com David Luiz e 'abraça' Isla

A torcida do Flamengo voltou de vez ao Maracanã e foi uma protagonista à parte nesta quarta-feira, na vitória rubro-negra por 2 a 0 sobre o Barcelona (EQU), na ida da semifinal da Libertadores. Com demonstrações de apoio do aquecimento até o apito final, os destaques ficaram por conta do carinho ao lateral-direito Isla e à ovação ao zagueiro David Luiz, estreante no confronto.+ Confira as datas dos confrontos de volta das semifinais da Libertadores!Alvo de críticas nas redes sociais, o chileno fez um desabafo recente e chegou a limitar os comentários em seu perfil no Instagram. Depois, o "abraço virtual" foi iniciado por companheiros de time e compartilhado por outros torcedores. Das arquibancadas, Isla só recebeu apoio, sendo o primeiro atleta a ter o nome cantado pela torcida rubro-negra quando o time subiu para o aquecimento.O mesmo se repetiu quando a escalação foi anunciada no telão. Até mesmo quando o camisa 44 perdeu o tempo da bola, errou um cruzamento e desperdiçou um ataque promissor, a arquibancada respondeu positivamente, mostrando que as críticas exageradas das redes sociais não vieram a campo. Quando Isla foi substituído, já nos minutos finais, os aplausos se repetiram.NAÇÃO ACOMPANHA PASSOS E VIBRA COM DAVID LUIZ
Após protagonizar a campanha pela contratação do zagueiro, os rubro-negros acompanharam com atenção cada passo dado por David Luiz no gramado do Maracanã. Vibraram com os piques dados pelo camisa 23, que conversou com Rodrigo Caio e, antes de descer para o vestiário, ficou para cobrar faltas, assim como Andreas, Vitinho e Gabigol. Mais um motivo de festa na arquibancada.
Depois do apito inicial, os cortes, dribles e viradas de jogos de David Luiz fizeram o torcedor vibrar no Maracanã. Com uma atuação segura, o zagueiro retribuiu o carinho, agradecendo os aplausos ao ser substituído na etapa final.