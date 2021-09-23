Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sintonia entre campo e arquibancada: torcida do Flamengo vibra com David Luiz e 'abraça' Isla
futebol

Sintonia entre campo e arquibancada: torcida do Flamengo vibra com David Luiz e 'abraça' Isla

Após críticas exageradas nas redes sociais, torcedores do Flamengo "abraçam" Isla no Maracanã e acompanham passo a passo de David Luiz, estreante da noite pelo Flamengo...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 23:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 23:45
Crédito: Staff Images/Conmebol
A torcida do Flamengo voltou de vez ao Maracanã e foi uma protagonista à parte nesta quarta-feira, na vitória rubro-negra por 2 a 0 sobre o Barcelona (EQU), na ida da semifinal da Libertadores. Com demonstrações de apoio do aquecimento até o apito final, os destaques ficaram por conta do carinho ao lateral-direito Isla e à ovação ao zagueiro David Luiz, estreante no confronto.+ Confira as datas dos confrontos de volta das semifinais da Libertadores!Alvo de críticas nas redes sociais, o chileno fez um desabafo recente e chegou a limitar os comentários em seu perfil no Instagram. Depois, o "abraço virtual" foi iniciado por companheiros de time e compartilhado por outros torcedores. Das arquibancadas, Isla só recebeu apoio, sendo o primeiro atleta a ter o nome cantado pela torcida rubro-negra quando o time subiu para o aquecimento.O mesmo se repetiu quando a escalação foi anunciada no telão. Até mesmo quando o camisa 44 perdeu o tempo da bola, errou um cruzamento e desperdiçou um ataque promissor, a arquibancada respondeu positivamente, mostrando que as críticas exageradas das redes sociais não vieram a campo. Quando Isla foi substituído, já nos minutos finais, os aplausos se repetiram.NAÇÃO ACOMPANHA PASSOS E VIBRA COM DAVID LUIZ
Após protagonizar a campanha pela contratação do zagueiro, os rubro-negros acompanharam com atenção cada passo dado por David Luiz no gramado do Maracanã. Vibraram com os piques dados pelo camisa 23, que conversou com Rodrigo Caio e, antes de descer para o vestiário, ficou para cobrar faltas, assim como Andreas, Vitinho e Gabigol. Mais um motivo de festa na arquibancada.
Depois do apito inicial, os cortes, dribles e viradas de jogos de David Luiz fizeram o torcedor vibrar no Maracanã. Com uma atuação segura, o zagueiro retribuiu o carinho, agradecendo os aplausos ao ser substituído na etapa final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados