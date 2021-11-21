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Sintonia entre Andreas e Everton Ribeiro traz bom potencial para o Flamengo na final da Libertadores

Em jogo com clima de 'teste' no Beira-Rio, Rubro-Negro que pode contar com bons atalhos para a decisão da competição, diante do Palmeiras, no dia 27. Mas faltam ajustes...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 09:30

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 09:30

A cabeça da Nação já está em Montevidéu, na esperança do Flamengo conquistar o tricampeonato da Copa Libertadores diante do Palmeiras na decisão do próximo sábado (27). Mas a vitória do Rubro-Negro sobre o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, sinalizou que o entrosamento entre Andreas Pereira e Everton Ribeiro é um atalho relevante que vem se solidificando na equipe.ATUAÇÕES: Vitinho é destaque em vitória do Flamengo sobre o Inter no Beira-RioO começo avassalador do Flamengo expôs a qualidade de Andreas Pereira. Após roubar uma bola, o camisa 18 teve perspicácia para se desvencilhar dos marcadores e indicar o caminho a seguir. Designado para substituir De Arrascaeta, Vitinho serviu e Gabigol abriu o placar.
Andreas ainda aliou entrosamento a poder de decisão minutos depois. Assim que Everton Ribeiro fez o lançamento, o meia irrompeu entre dois marcadores e finalizou na saída de Marcelo Lomba. O fato de ter boa saída de bola, bom chute e visão de jogo são essenciais para o Rubro-Negro, em especial ao projetar um jogo decisivo.
Diante de um Internacional que hesitava defensivamente, Everton Ribeiro assumia a responsabilidade de ditar o ímpeto dos flamenguistas. A cada contra-ataque, o camisa 7 distribuía jogadas e ajudava a encontrar espaços para Michael, Vitinho e Gabigol.
No duelo do Beira-Rio, Vitinho também mostrou muita dedicação. Empolgado após ter contribuído para os dois gols do Flamengo, o atacante se apresentou para jogadas enquanto esteve em campo. Mesmo nos momentos nos quais o Colorado ganhou mais espaços, foi um dos "desafogos" da equipe e batalhou muito. Contudo, ao concluir a jogada, a afobação ainda falou mais alto em alguns momentos.
O camisa 11 e Michael (mais uma vez comprovando ser um "ciscador") deram muito trabalho ao lateral-direito colorado Saravia. Porém, ainda há ajustes a serem feitos em especial na pontaria.
Além disto, após o início eletrizante, o Flamengo deu brechas na sua defesa e permitiu que o Internacional tornasse o jogo aberto. Mesmo assim, os comandados de Renato Gaúcho já saem do "teste" para a final da Copa Libertadores, diante do Palmeiras, sabendo que há motivos para ter otimismo de sobra.
Crédito: EvertonRibeiroeAndreasPereiracelebramsegundogoldoRubro-Negro(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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