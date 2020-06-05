Sindicato dos jogadores portugueses repudia ataques ao time do Benfica

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Nesta sexta, o Sindicato dos jogadores profissionais portugueses (SJPF) emitiu um comunicado em que repudia os atos de vandalismo contra o time do Benfica, após o empate da equipe com o Tondela por 0 a 0, no retorno do Campeonato Português. Com o resultado, o alvirrubro perdeu a chance de assumir a liderança da competição e ultrapassar o rival Porto.

Vale lembrar que o ônibus do Benfica foi apedrejado e os muros das residências do treinador Bruno Lage, e dos jogadores Pizzi e Rafa foram pichados pelo grupo da maior torcida organizada do clube após o tropeço em casa, no estádio da Luz. Com isso, os jogadores Weigl e Zivkovic foram levado para um hospital de Lisboa, por terem sido atingidos com estilhaços.

- O Sindicato dos Jogadores vem manifestar o maior repúdio perante os atos de violência registados ontem [quinta-feira], designadamente o apedrejamento do autocarro do Benfica e os atos de vandalismo que, entretanto, foram sendo noticiados. Este comportamento é inqualificável, uma afronta perante todo o esforço que foi feito pelas organizações desportivas, e em particular pelos jogadores, para assegurar a retoma do futebol - apontou o sindicato, e em seguida completou.