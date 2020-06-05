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futebol

Sindicato dos jogadores portugueses repudia ataques ao time do Benfica

Entidade divulgou um manifesto de repúdio ao ataque ao ônibus do clube e as pichações nos muros das residências do treinador Bruno Lage, e dos jogadores Pizzi e Rafa...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 18:36

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 18:36

Crédito: Divulgação
Nesta sexta, o Sindicato dos jogadores profissionais portugueses (SJPF) emitiu um comunicado em que repudia os atos de vandalismo contra o time do Benfica, após o empate da equipe com o Tondela por 0 a 0, no retorno do Campeonato Português. Com o resultado, o alvirrubro perdeu a chance de assumir a liderança da competição e ultrapassar o rival Porto.
Vale lembrar que o ônibus do Benfica foi apedrejado e os muros das residências do treinador Bruno Lage, e dos jogadores Pizzi e Rafa foram pichados pelo grupo da maior torcida organizada do clube após o tropeço em casa, no estádio da Luz. Com isso, os jogadores Weigl e Zivkovic foram levado para um hospital de Lisboa, por terem sido atingidos com estilhaços.
- O Sindicato dos Jogadores vem manifestar o maior repúdio perante os atos de violência registados ontem [quinta-feira], designadamente o apedrejamento do autocarro do Benfica e os atos de vandalismo que, entretanto, foram sendo noticiados. Este comportamento é inqualificável, uma afronta perante todo o esforço que foi feito pelas organizações desportivas, e em particular pelos jogadores, para assegurar a retoma do futebol - apontou o sindicato, e em seguida completou.
- O Sindicato junta-se ao apelo para uma coordenação das autoridades competentes no sentido de investigar, identificar os autores destes atos e agir em conformidade. Comportamentos criminosos como este não podem continuar a ser associados ao futebol português. Quem os promove ou executa deve ser identificado e responsabilizado - frisou a entidade.E MAIS:Benfica posta nota e condena atos de vandalismo de grupo de torcedoresÔnibus do Benfica é apedrejado depois de empate contra o TondelaBenfica tropeça em casa, empata com o Tondela, e desperdiça chance de assumir liderança do PortuguêsFamalicão surpreende e vence o Porto, que pode perder a liderança na volta do PortuguêsAo L!, especialistas analisam o envolvimento de jogadores com drogas e os efeitos dessas substâncias E MAIS:

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