Sinalizadores, entrada no salão nobre e canto do alívio: a festa da torcida do Botafogo pela venda da SAF

A torcida do Botafogo foi uma das grandes protagonistas da votação do Conselho Deliberativo na noite desta quinta-feira. Não por menos, o torcedor tirou um 'peso das costas' diante da aprovação dos conselheiros para a venda de 90% do departamento do futebol para John Textor.Os torcedores marcaram presença na sede social do Glorioso desde as 17h, duas horas antes da reunião começar. A coisa esquentou, claro, no momento do encontro dos conselheiros. Mais de 100 botafoguenses marcaram presença no casarão de General Severiano.