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Sinalizadores, entrada no salão nobre e canto do alívio: a festa da torcida do Botafogo pela venda da SAF

Mais de 100 torcedores marcaram presença na sede de General Severiano; entre pirotecnia e cantos de jogos, torcida foi protagonista na reunião do Conselho Deliberativo...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 22:36

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 22:36

A torcida do Botafogo foi uma das grandes protagonistas da votação do Conselho Deliberativo na noite desta quinta-feira. Não por menos, o torcedor tirou um 'peso das costas' diante da aprovação dos conselheiros para a venda de 90% do departamento do futebol para John Textor.Os torcedores marcaram presença na sede social do Glorioso desde as 17h, duas horas antes da reunião começar. A coisa esquentou, claro, no momento do encontro dos conselheiros. Mais de 100 botafoguenses marcaram presença no casarão de General Severiano.
Haverá mais uma votação nesta sexta-feira. A bola da vez serão os sócios: estatutários e proprietários passarão por um novo pleito das 13h às 19h também em General Severiano. Se aprovado, aí sim a transição para a chegada de John Textor vai começar de fato.

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