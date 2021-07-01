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futebol

Sinal de alerta! Bahia vence apenas um dos últimos quatro jogos

Tricolor caiu de rendimento e perdeu contato com os líderes do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 10:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 10:06
Crédito: Divulgação/Bahia
Após vencer o Ceará fora de casa, o torcedor do Bahia sonhou com o seu time na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, mas se decepcionou.
Nos últimos quatro embates da equipe no torneio, o Esquadrão de Aço jogou abaixo do esperado e venceu apenas um (Athletico).
Diante de Corinthians, Palmeiras e América-MG, o Bahia não conseguiu obter os resultados necessários e somou apenas um ponto.
O desempenho fez o time cair na classificação. Se antes estava entre os quatro melhores, agora a equipe de Dado Cavalcanti aparece na 7ª posição.

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