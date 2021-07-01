Sinal de alerta! Bahia vence apenas um dos últimos quatro jogos

Crédito: Divulgação/Bahia

Após vencer o Ceará fora de casa, o torcedor do Bahia sonhou com o seu time na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, mas se decepcionou.

Nos últimos quatro embates da equipe no torneio, o Esquadrão de Aço jogou abaixo do esperado e venceu apenas um (Athletico).

Diante de Corinthians, Palmeiras e América-MG, o Bahia não conseguiu obter os resultados necessários e somou apenas um ponto.