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Silvana, mãe de Gabriel Pec, entrega placa em homenagem aos 100 jogos do atacante com a camisa do Vasco

Atacante marcou o gol da vitória da equipe carioca sobre o CSA, em São Januário, e dedicou à sua mãe. Ele soma 12 tentos com a camisa do clube desde que chegou ao profissional ...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 15:40
Após marcar o gol da vitória do Vasco sobre o CSA, Gabriel Pec viveu um momento emocionante em sua carreira em pleno dias das mães. Com isso, o atacante recebeu das mãos de sua mãe, Silvana, uma placa em homenagem aos seus 100 jogos com a camisa do clube carioca. O encontro aconteceu antes da partida deste sábado, quando o clube fez uma homenagem ao dia das mães, comemorado neste domingo. Na sequência, o atacante estufou a rede no importante triunfo que colocou o Vasco próximo do G4 da Série B.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro ​- Quero agradecer a Deus por esse gol, por essa linda vitória, muito importante que nos dá confiança para enfrentar o líder no domingo. Com essa torcida que nos apoiou do início até o final. Foi muito importante. Agora é focar, descansar porque domingo tem um jogo de seis pontos que a gente precisa vencer - disse Gabriel Pec.
+ Palacios entra no lugar de Nene, melhora atuação do Vasco e cria 'dilema' para Zé Ricardo. Entenda!
Cria da base cruz-maltina, Gabriel Pec estreou na equipe profissional em 2019 e completou a importante marca de 100 jogos com a cruz de malta no peito no empate por 1 a 1 com o Tombense, em Muriaé. Até o momento, o atacante estufou a rede em 12 oportunidades e deu sete assistências.
+ Anderson Conceição diz que para jogar no Vasco 'tem que ter personalidade' e afirma: 'Vou correr pelo Zé sempre'
O elenco do Vasco se reapresenta na próxima terça-feira, no CT Moacyr Barbosa, e volta a campo no domingo, às 16h, contra o líder Bahia, que é dirigido por Guto Ferreira.
Crédito: GabrielPecrecebeuaplacaemhomenagemaos100jogospeloVascodasmãosdesuamãe(DanielRamalho/CRVG

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