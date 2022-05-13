Sigilo é retirado, e Justiça mantém sentença a favor de Felipão em processo contra o Cruzeiro

A Justiça manteve sentença favorável a Felipão em processo movido contra o Cruzeiro. O atual treinador do Athletico-PR pede R$ 2,3 milhões e alega, entre outras coisas, não pagamento de salário. A sentença, de 24 de janeiro deste ano, corria em segredo de Justiça; entretanto, o sigilo foi retirado. A notícia boa para o torcedor celeste é que, no meio dessa quantia, o Cruzeiro foi absolvido do pagamento de honorários advocatícios.

- ter reconhecida a natureza salarial do montante de R$500 mil pago por mês;- reconhecer a extinção do contrato de trabalho por comum acordo;- pagamento do salário de dezembro/2020;- pagamento de 3/12 de 13º salário de 2020;- saldo salarial de janeiro/2021 (25 dias);- 1/12 de 13º salário de 2021;- 3/12 de férias + 1/3 de 2020/2021;- diferenças não depositadas do FGTS;- multa de 20% sobre o saldo total devido do FGTS;- multa prevista no art. 467 da CLT, a incidir sobre as parcelas rescisórias incontroversas (saldo salarial, 13º salário proporcional de 2021 e férias proporcionais + 1/3);- multa prevista no art. 477, §8º, da CLT, no importe de um salário-base. Durante sua segunda passagem pelo Cruzeiro, no ano de 2020, Felipão colecionou 21 partidas, com nove vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas. Mesmo assim, naquela oportunidade, a Raposa não atingiu o objetivo do acesso à Série A.