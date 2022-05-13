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Sigilo é retirado, e Justiça mantém sentença a favor de Felipão em processo contra o Cruzeiro

Luiz Felipe Scolari foi treinador da Raposa por pouco mais de três meses, entre outubro de 2020 e janeiro de 2021, e pede R$ 2,3 milhões...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 19:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 19:17
A Justiça manteve sentença favorável a Felipão em processo movido contra o Cruzeiro. O atual treinador do Athletico-PR pede R$ 2,3 milhões e alega, entre outras coisas, não pagamento de salário. A sentença, de 24 de janeiro deste ano, corria em segredo de Justiça; entretanto, o sigilo foi retirado. A notícia boa para o torcedor celeste é que, no meio dessa quantia, o Cruzeiro foi absolvido do pagamento de honorários advocatícios.
>>> Liga de clubes brasileiros: saiba quais times já aderiram à Libra e quem está na esperaEm primeira instância, o técnico teve reconhecido o direito de:
- ter reconhecida a natureza salarial do montante de R$500 mil pago por mês;- reconhecer a extinção do contrato de trabalho por comum acordo;- pagamento do salário de dezembro/2020;- pagamento de 3/12 de 13º salário de 2020;- saldo salarial de janeiro/2021 (25 dias);- 1/12 de 13º salário de 2021;- 3/12 de férias + 1/3 de 2020/2021;- diferenças não depositadas do FGTS;- multa de 20% sobre o saldo total devido do FGTS;- multa prevista no art. 467 da CLT, a incidir sobre as parcelas rescisórias incontroversas (saldo salarial, 13º salário proporcional de 2021 e férias proporcionais + 1/3);- multa prevista no art. 477, §8º, da CLT, no importe de um salário-base. Durante sua segunda passagem pelo Cruzeiro, no ano de 2020, Felipão colecionou 21 partidas, com nove vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas. Mesmo assim, naquela oportunidade, a Raposa não atingiu o objetivo do acesso à Série A.
Crédito: FelipãotreinouoCruzeironaSérieBde2020(Foto:GustavoAleixo/Cruzeiro

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