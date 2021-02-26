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Sicredi amplia investimentos no esporte e fecha com Guarani e Ponte Preta

Instituição financeira cooperativa, que já é tittle sponsor do Paulistão, também renovou o patrocínio com o time de basquete feminino do Vera Cruz...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 15:30
Crédito: Carol Ferreira
O Guarani e a Ponte Preta têm um novo patrocinador: o Sicredi - instituição financeira cooperativa com mais de 4,8 milhões de associados em todo o país - fechou acordo com os dois times de futebol de Campinas (SP), por meio da cooperativa Sicredi Iguaçu PR/SC/SC, que atua na cidade. Os contratos de patrocínio são para a temporada 2021 e seguem até o dia 31 de dezembro.
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- O Sicredi está consolidando a sua atuação em Campinas e estamos muito felizes em apoiar os dois times da cidade. Ponte Preta e Guarani têm uma história marcante no futebol e estão no coração dos moradores - comentou o presidente da Sicredi Iguaçu PR/SC/SP, Lotario Luiz Dierings.
VEJA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO 2020Diretores da Ponte firmaram parceria com a Sicredi (Divulgação)Nos últimos anos, o Sicredi vem consolidando o apoio ao esporte. Em 2020, a instituição renovou contrato com a Federação Paulista de Futebol para a edição 2021 do Paulistão - tanto da Série A1, quanto da A2. Desde 2019, o Sicredi é o “tittle sponsor” do estadual paulista.
- Acreditamos no poder do esporte e na força de times tradicionais do interior paulista. Incentivar e patrocinar as equipes reforça nosso propósito de colaboração, ajuda mútua e desenvolvimento das comunidades onde atuamos - destacou o presidente.
Presença no basquete
Além disso, a Sicredi Iguaçu PR/SC/SP anunciou a renovação do patrocínio ao time feminino Vera Cruz Basquete. A parceria com a equipe começou em 2020 e segue na temporada 2021.
- No ano passado tivemos a paralisação dos jogos por conta da pandemia do novo coronavírus. Percebemos a força das jogadoras que, mesmo longe das quadras, se dedicaram para manter os treinamentos em casa. Temos certeza que em 2021 teremos grandes jogos e estamos felizes em continuar fazendo parte da história do Vera Cruz Basquete - finalizou Dierings.

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