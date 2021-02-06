Sheffield United x Chelsea: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MIKE HEWITT / POOL / AFP

Em busca da terceira vitória consecutiva, o Chelsea entra em campo neste domingo pelo Campeonato Inglês contra o Sheffield United, lanterna da competição. O jogo acontece no Estádio Bramall Lane, às 16h15 (de Brasília), pela 23ª rodada.

+ Veja a tabela da Premier LeagueVivendo o melhor momento na temporada, o Sheffield ainda tem esperança em escapar do rebaixamento. Nas últimas cinco partidas, a equipe venceu três jogos, justamente as únicas três vitórias em toda a competição. Na última rodada, a vítima foi o West Bromwich, em casa, de virada.

- A equipe era determinada para sobreviver no ano passado e nada mudou neste ano. A união do grupo e a maneira como eles estão conduzindo isso me deixa imensamente orgulhoso, mas continuarei exigindo que eles produzam o que fizeram nos últimos jogos - disse Chris Wilder.

O Chelsea, por sua vez, vive clima leve com a chegada de Thomas Tuchel. Em três jogos sob o comando do alemão, os Blues venceram duas partidas e empataram outra. Na última rodada, a equipe venceu o clássico londrino contra o Tottenham, fora de casa, por 1 a 0.

- O mais importante agora é que não percamos o foco amanhã. Talvez precisemos de algumas mudanças para sermos afiados de novo e para sermos físicos novamente, para que possamos competir no mais alto nível no próximo jogo fora de casa contra um forte Sheffield - disse Thomas Tuchel.

+ Pelé prefere CR7! Veja a escolha de 50 personalidades do esporte entre Cristiano Ronaldo e MessiFICHA TÉCNICA

Sheffield United x ChelseaCampeonato Inglês - 23ª Rodada​Data e horário: 07/02/2021, às 16h15 (de Brasília)​Local: Estádio Bramall Lane, em Sheffield (ING)Árbitro: Kevin FriendAssistentes: Simon Beck e Eddie SmartOnde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

SHEFFIELD UNITED (Técnico: Chris Wilder)Ramsdale; Basham, Egan e Jagielka; Lowe, Lundstram, Norwood, Fleck e Bogle; McGoldrick e Sharp.

Desfalques: Ampadu (questão contratual).

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Rudiger; Reece James, Kanté, Jorginho e Chilwell; Ziyech, Abraham e Pulisic.