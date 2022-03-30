Shakhtar libera, e Corinthians consegue acerto para contratar o volante Maycon

O Corinthians deu um passo importante para poder repatriar o volante Maycon. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, aceitou liberar o atleta por empréstimo ao Timão até o final de 2022, e o alvinegro paulista aguarda detalhes finais na documentação para anunciar a contratação. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Bruno Andrade, do UOL, e confirmada pela reportagem do LANCE!> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

Como as negociações estão em estágio avançado, é esperado que o clube paulista consiga inscrever o volante para a fase de grupos da Libertadores, tendo em vista que o prazo final para inscrever jogadores na competição continental é domingo (2). A equipe estreia na terça-feira (5), contra o Always Ready, da Bolívia, em La Paz, às 21h30.

Nas últimas semanas, as tratativas entre o Corinthians, o estafe de Maycon e o Shakhtar avançaram bastante por um empréstimo ao clube alvinegro até o fim desta temporada, mas travaram devido ao interesse do clube ucraniano em negociar o jogador, por conta das incertezas referentes ao conflito da Ucrânia com a Rússia, que acontece desde o último dia de 24 de fevereiro.

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Por parte do jogador, e dos seus representantes, a possibilidade de atuar pelo Timão até o fim do ano sempre foi vista com bons olhos. As pessoas que cercam a carreira do meia gostaram do que ouviram da direção corintiana nos últimos dias, enquanto o jogador se animou com a possibilidade de voltar a vestir a camisa do clube que o revelou, principalmente em uma temporada em que a equipe chega focada em conquistar o segundo título da Libertadores.

O volante está refugiado no Brasil por conta da invasão das tropas russas no país ucraniano, e realiza treinos individualizados sob acompanhamento de um preparador físico.