Shakhtar Donetsk x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

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Nesta terça-feira, o Shakhtar Donetsk recebe o Real Madrid pela terceira rodada do Grupo D da Champions League. Lanterna do grupo, o time ucraniano busca, em sua casa, sair desta situação desconfortável, enquanto os merengues querem encostar na liderança.Veja a tabela da Champions

O Shakhtar Donetsk é o lanterna do Grupo D, e somou apenas um ponto nesta Champions League. A equipe ucraniana perdeu para o Sheriff na estreia por 2 a 0 e, na partida seguinte, empatou sem gols com a Inter de Milão. Agora, o Shakhtar busca a sua primeira vitória na competição.

- Sabemos que este é um jogo muito importante, principalmente por causa do último jogo que perdemos em casa. Não temos muito mais espaço para cometer erros. Temos que jogar com confiança, com força, dando tudo, jogando bem - disse Luka Modric, meia do Real.

O Real Madrid busca encostar na liderança do Grupo D, hoje ocupada pelo Sheriff, com uma vitória fora de casa contra o Shakhtar Donetsk. Os merengues venceram a Inter de Milão na estreia por 1 a 0, mas perderam em casa para o Sheriff por 2 a 1.

- Este é um bom período [para a equipe] porque os jogadores que saíram [para as seleções] regressaram em boas condições. Além de [Eden] Hazard, que teve um probleminha, o resto voltou em boa forma - disse Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid.FICHA TÉCNICASHAKHTAR DONETSK x REAL MADRID - CHAMPIONS LEAGUE

Data e horário: 19/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: NSC Olimpiyskiy, em Kiev (UCR)Árbitro: Srdjan Jovanovic (SRV)Assistentes: Uros Stojkovic (SRV) e Milan Mihajlovic (SRV)Onde assistir: HBO Max

SHAKHTAR DONETSK (Treinador: Roberto De Zerbi)Pyatov; Dodô, Marlon, Matviyenko e Ismaily; Stepanenko, Pedrinho, Maycon, Alan Patrick e Solomon; Tetê.

Desfalques: Dentinho, Konoplyanka, Traore e Junior Moraes (lesionados).

REAL MADRID (Treinador: Carlo Ancelotti)Courtois; Nacho Fernández, Militão, Alaba e Gutiérrez; Casemiro, Valverde e Kroos; Rodrygo, Vinicius Jr e Benzema.