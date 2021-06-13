Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Shakhtar Donetsk anuncia a contratação do brasileiro Pedrinho

Meia-atacante deixa o Benfica depois de 31 partidas disputadas e somente um gol marcado. Clube ucraniano pagou mais de R$ 100 milhões para tirá-lo do clube lisboeta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jun 2021 às 15:20

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 15:20

Crédito: Reprodução / Shakhtar Donetsk
O Shakhtar Donetsk anunciou oficialmente a contratação do meia-atacante Pedrinho, ex-Benfica, que foi revelado pelo Corinthians. O jogador brasileiro de 23 anos assinou contrato com a equipe ucraniana por cinco temporadas, até junho de 2026.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaOs últimos detalhes pendentes antes do anúncio eram os exames médicos e a assinatura do contrato, que foram feitos neste domingo, como divulgou o Shakhtar. A equipe do Leste Europeu pagou 18 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões na cotação atual) ao Benfica pela transferência do atleta.
- Quero agradecer aos torcedores do Shakhtar por acreditarem em mim. Tenho certeza de que posso ajudar a equipe a alcançar grande sucesso. Não só eu, mas também meus companheiros tentaremos vencer todas as competições e trazer o Shakhtar de volta ao topo, para se tornar o campeão. A grandeza do clube nos permite lutar por todos os títulos - disse Pedrinho em sua chegada.
Em um temporada pelo Benfica, Pedrinho fez 31 partidas, sendo 19 no Campeonato Português, quatro na Taça de Portugal, um na Supertaça de Portugal, dois na Taça da Liga de Portugal, um na fase de qualificação da Champions League e quatro na Liga Europa. O atleta fez apenas um gol.
+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados