Shakhtar Donetsk anuncia a contratação do brasileiro Pedrinho

Crédito: Reprodução / Shakhtar Donetsk

O Shakhtar Donetsk anunciou oficialmente a contratação do meia-atacante Pedrinho, ex-Benfica, que foi revelado pelo Corinthians. O jogador brasileiro de 23 anos assinou contrato com a equipe ucraniana por cinco temporadas, até junho de 2026.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaOs últimos detalhes pendentes antes do anúncio eram os exames médicos e a assinatura do contrato, que foram feitos neste domingo, como divulgou o Shakhtar. A equipe do Leste Europeu pagou 18 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões na cotação atual) ao Benfica pela transferência do atleta.

- Quero agradecer aos torcedores do Shakhtar por acreditarem em mim. Tenho certeza de que posso ajudar a equipe a alcançar grande sucesso. Não só eu, mas também meus companheiros tentaremos vencer todas as competições e trazer o Shakhtar de volta ao topo, para se tornar o campeão. A grandeza do clube nos permite lutar por todos os títulos - disse Pedrinho em sua chegada.

Em um temporada pelo Benfica, Pedrinho fez 31 partidas, sendo 19 no Campeonato Português, quatro na Taça de Portugal, um na Supertaça de Portugal, dois na Taça da Liga de Portugal, um na fase de qualificação da Champions League e quatro na Liga Europa. O atleta fez apenas um gol.