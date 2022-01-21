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'Sextou' no Flamengo: treino da tarde é cancelado e trocado por churrasco no Ninho do Urubu

Rubro-Negro estreia no Cariocão no dia 26 deste mês, contra a Portuguesa, na Ilha...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 15:56

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 15:56

O elenco do Flamengo passou por uma tarde atípica na tarde desta sexta-feira. Anteriormente, havia uma atividade prevista para as 15h, porém, com anuência de Paulo Sousa, jogadores do grupo principal e do alternativo, treinado por Fábio Matias, ganharam uma confraternização, com direito a churrasco, no próprio Ninho do Urubu. Ambas as equipes treinaram no período da manhã.A informação inicial da realização do churrasco, que contou com funcionários e familiares, foi do site "ge". O grupo de Paulo Sousa teve atividades focadas nas bolas paradas, a fim de ajustar posicionamento e trabalhar jogadas ensaiadas. As atividades no CT seguirão a partir das 8h deste sábado.
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A única folga do plantel principal, até aqui, ocorreu no último domingo. Já de segunda até a quarta-feira desta semana, Paulo Sousa e a sua nova comissão técnica aplicaram treinos em período integral.
- A expectativa é grande. Um novo trabalhando começando. O Mister chegou e tem implementado sua maneira de jogar, seus conceitos, e estamos fazendo uma boa pré-temporada para chegar muito bem já no Campeonato Carioca e poder buscar novamente o título - afirmou Everton Ribeiro, à "FlaTV".
> Veja a tabela do Cariocão
Everton Ribeiro & Cia se reapresentaram ao Flamengo no dia 10 de janeiro, e o time principal só deve estrear no Campeonato Carioca no dia 6 de fevereiro, contra o Fluminense, pela quarta rodada. Até lá, o Rubro-Negro atuará com a equipe alternativa de Fabio Matias, técnico do sub-20, cuja estreia será no dia 26 deste mês, diante da Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro.
Crédito: FlamengoestáencaminhandoparaofimdasegundasemanacomPauloSousa(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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