Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sextou na liderança! Flamengo goleia o Resende e assume o topo do Carioca com golaços de atacantes
Sextou na liderança! Flamengo goleia o Resende e assume o topo do Carioca com golaços de atacantes

Rubro-Negro vence com gols de atacantes da equipe principal estreantes na temporada, além de golaço de Muniz, em duelo válido pela 4ª rodada da Taça Guanabara...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 23:05

LanceNet

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Ainda comandado por Maurício Souza, o Flamengo abriu a 4ª rodada da Taça Guanabara do Carioca assumindo a liderança, ainda que provisoriamente. E com dois golaços marcantes, anotados por Vitinho e Rodrigo Muniz (2), na vitória sobre o Resende por 4 a 1, no Maracanã. Pedro e Paulo Victor foram os outros artilheiros desta incomum sexta-feira de futebol estadual.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021EQUIPE MEXIDA, PLACAR ZERADO
Com reforços caseiros em relação às rodadas anteriores, como Bruno Viana (seguro na estreia), Léo Pereira, Renê, Vitinho e Pedro, o Flamengo alugou o campo de ataque e circulou a bola na intermediária sem contestações. Lembrou o primeiro tempo do Fla-Flu da semana passada.
Aliás, a etapa inicial ficou marcada pelo desentendimento entre Pedro e a rede do Maracanã, que nada viu de ameaça por parte do Resende nos minutos iniciais. O placar, contudo, virou zerado.
PÉ DO PEDRO TRAVA-LÍNGUA (E O PLACAR)
O Resende voltou do intervalo e, logo no primeiro ataque da etapa final, deu a sua primeira finalização na partida, com o bom lateral-esquerdo Jeanderson, de fora. Não levou perigo, diferente do petardo dado por Vitinho.
Observado de perto por Rogério Ceni, que estava no estádio, o camisa 11 marcou depois de boa trama entre Michael e Pedro, em contragolpe aos quatro minutos. Daí, Vitinho se viu livre, da entrada da área, e acertou um chute cruzado no alto, um autêntico pombo sem asa, no ângulo: golaço! JOGO ABERTO E CHUMBO TROCADO
A partir do placar inaugurado, o jogo passou a ficar mais aberto. O Resende se atirou para evitar o prejuízo. Mas, numa saída de bola errada, Pedro a recuperou e fez valer a pressão. Rodrigo Muniz e Vitinho tentaram, na área, em lance que lembrou uma preguiçosa pelada. Desta vez, bem na sequência da jogada, Pedro não desperdiçou: 2 a 0.
O Resende não ficou acuado e logo descontou. Cinco minutos depois, Paulo Victor escorou para a rede, depois de escanteio cobrado por Jeanderson e aquela casquinha marota na primeira trave.
AINDA TINHA ESPAÇO PARA MAIS GOLAÇO
O goleiro Fraga seguia realizando defesas difíceis e ratificando o seu protagonismo. Mas ainda tinha espaço para outro golaço à la Maraca. Aos 28, Rodrigo Muniz pegou de primeira, de fora, após um belo cruzamento de Matheuzinho. A bola fulminou o barbante, exigindo sagacidade do operador de câmera. Outro tirambaço memorável.
E assim ficou o placar final: 4 a 1 para o Flamengo, que, agora líder, passou a somar nove pontos na competição. O Resende estacionou nos quatro pontos.
OS PRÓXIMOS COMPROMISSOS
O Flamengo terá o segundo clássico da temporada pela frente. O próximo jogo será contra o Botafogo, na quarta-feira, no Nilton Santos. Já o Resende, um dia antes, recebe o Volta Redonda.
FICHA-TÉCNICAFLAMENGO 4X1 RESENDE - CAMPEONATO CARIOCAEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 19 de março de 2021, às 21hÁrbitro: Felipe da Silva Gonçalves PaludoAssistentes: Diego Luiz Couto Barcelos e Thayse Marques FonsecaGramado: bomCartões amarelos: João Gomes (FLA) / Jeanderson (RES)Cartões vermelhos: -
GOLS: Vitinho, 4'/2ºT (1-0); Pedro, 11'/2ºT (2-0); Paulo Victor, 18'/2ºT (2-1); Rodrigo Muniz, 28'/2ºT (3-1) e 46'/2ºT (4-1).
FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; João Gomes, Hugo Moura (Richard, 15'/1ºT / Rodrigo Muniz, intervalo) e Pepê; Vitinho (Max, 35'/2ºT), Michael e Pedro (Lázaro, 40'/2ºT).
RESENDE (Técnico: Sandro Sargentim)Fraga; Flávio Mendes, Grasson, Marcão e Jeanderson; Paulo Victor (João Felipe, 24'/2ºT), Guioto (Brendon, 24'/2ºT) e Derli (Igor, 35'/2ºT); Jean Deretti (Jonathan, 10'/2ºT), Jefinho (Matheuzinho, intervalo) e Nunes.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados