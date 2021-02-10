Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sevilla vence o Barcelona e fica em vantagem na semifinal da Copa do Rei

Equipe da Andaluzia constrói bom placar jogando em casa e poderá perder por até um gol de diferença no jogo de volta que garantirá vaga na decisão do torneio eliminatório...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 18:50

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 18:50

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O Sevilla está a um passo da final da Copa do Rei. Nesta quarta-feira, o time da Andaluzia recebeu o Barcelona e a equipe de Julen Lopetegui bateu Messi e companhia por 2 a 0. Koundé e Rakitic marcaram os gols da partida no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. O jogo de volta será no dia 3 de março, no Camp Nou.
+ Veja a tabela da La LigaBONO SALVAJogando fora de casa, o Barcelona até tentou ensaiar uma pressão e a grande chance que o time catalão teve foi anulada pelo goleiro do Sevilla. Griezmann achou lindo lançamento para Messi dentro da área e o argentino bateu de primeira para grande defesa de Bono. No fim do jogo, Messi teve outra oportunidade em cobrança de falta, mas Bono fez outra grande defesa.
ZAGUEIRO ARTILHEIROSe o Barcelona não aproveitou sua grande chance, o Sevilla não fez o mesmo. O zagueiro Koundé deu uma de atacante, avançou, encarou a marcação, driblou o zagueiro Umtiti e bateu com categoria para colocar o time andaluz na frente na etapa inicial.
LEI DO EXNo fim do jogo, o Barcelona se lançou ao ataque em busca do gol de empate, mas o Sevilla foi letal em um contra-ataque. E se a lei do ex é eficiente no Brasil, na Espanha ela também funciona. Aos 40 mintuos, Óliver Torres deu lindo passe em profundidade para Rakitic, que invadiu a área e bateu firme para definir a vitória.
+ Gignac na lista: 25 bons atacantes experientes que já podem assinar pré-contrato
SEQUÊNCIA​O jogo de volta da semifinal da Copa do Rei acontece somente no dia 3 de março. Tendo que tirar a desvantagem do placar, o Barcelona receberá o Sevilla no Camp Nou. Na outra semifinal, ​Athletic Bilbao e Levante fazem o primeiro jogo nesta quinta-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados