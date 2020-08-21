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Sette Câmara nega negociação de Guga com o Flamengo, mas admite que pode vender o jogador

O jogador do Galo tem citado como possível reforço do time carioca...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 15:49

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 15:49

Crédito: Guga teve proposta do futebol russo, mas o negócio não evoluiu- (Bruno Cantini/Atlético-MG
O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, negou que esteja negociando o lateral-direito Guga, de 21 anos, com o Flamengo, apesar do interesse do time carioca no jogador. Sette Câmara, entretanto admite que pode negociar o atleta se houver uma proposta que agrade ao clube mineiro. -Não existe resistência em negociar qualquer atleta nosso, desde que paguem o valor pedido pelo clube- disse Sette Câmara, em entrevista ao jornal O Globo. Mesmo com a contratação do chileno Isla, que ocupará o lugar de Rafinha, que foi para o Olympiakos, da Grécia, o rubro-negro mantém o interesse no lateral atleticano. Guga, que completará 50 jogos com a camisa do Galo, teve recentemente uma proposta de 4,5 milhões de euros (R$ 29,6 milhões na cotação atual) do Spartak Moscou, que não se concretizou por divergências entre as partes. . O Galo possui 75% dos direitos econômicos do lateral. Os outros 25% pertencem ao Avaí.

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