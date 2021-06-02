Sete partidas, viagens e o começo do calendário apertado: o junho do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O foco, a partir de agora, é inteiramente na Série B. Sem estar envolvido em outra competição, o Botafogo toma todas as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro e o objetivo do acesso à elite nacional. O mês de julho reserva compromissos e viagens ao clube de General Severiano.

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A equipe comandada por Marcelo Chamusca terá sete jogos no mês. As partidas, vale ressaltar, acontecerão em um intervalo de 26 partidas - ou seja, um duelo a cada 3,7 dias, em média.

Isto quer dizer que junho também dá início ao "aperto" do calendário, uma das marcas do calendário brasileiro. A partir da 3ª rodada do Brasileiro, diante do Remo, o Botafogo terá partidas no meio e nos finais de semana, com intervalos de três ou quatro dias.

O time convive com uma "semana cheia" - quando os dias do meio da semana são sem jogos, apenas de treino - atualmente. Assim será na próxima semana, também com mais cinco dias livres de treinamentos. A partir da segunda metade do mês, contudo, a rotina será resumida em jogos e viagens.