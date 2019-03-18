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Capixabão

Serra x Rio Branco abre quartas de final do Capixabão: veja as datas

Jogos de ida acontecem neste final de semana, enquanto a volta será no final de semana do dia 30 de março

Publicado em 18 de Março de 2019 às 18:43

Publicado em 

18 mar 2019 às 18:43
O Campeonato Capixaba 2019 chegou a sua fase decisiva. E na tarde desta segunda-feira, a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) divulgou a data, horário e local das partidas de ida e volta das quartas de final do Estadual. Veja a data, horário e local dos oito confrontos.
Serra e Rio Branco voltam a se enfrentar no Capixabão 2019 Crédito: Rafael Chaves/Serra
Rio Branco x Serra
Clássico da capital, Serra e Rio Branco abrem as quartas de final nesta sexta-feira, às 19h30, no estádio Robertão, em Serra Sede. O duelo de volta ocorre no dia 30 de março, às 16h, no Kleber Andrade, em Cariacica.
Real Noroeste x Desportiva Ferroviária
A Desportiva recebe o Real Noroeste, líder da primeira fase, neste sábado, às 16h, no Engenheiro Araripe, em Cariacica. A partida de volta será disputada no dia 30 de março, às 16h, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.
Rio Branco VN x Estrela do Norte
O Estrela do Norte recebe a visita do Rio Branco VN neste sábado, às 16h, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. O jogo de volta acontece no dia 31 de março, às 15h, no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante
Vitória x Atlético
O confronto de ida entre Atlético e Vitória acontece neste domingo, às 16h, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. Os dois times decidem a vaga no dia 30 de março, às 15h, no Salvador Costa, em Vitória.
De acordo com o regulamento, as quatro melhores equipes classificadas na primeira fase - Real Noroeste, Vitória, Rio Branco VN e Rio Branco - jogam com a vantagem da igualdade na soma dos resultados das duas partidas, além de ter o mando de campo no jogo de volta.

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