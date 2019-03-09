Serra se recupera e vence o clássico contra o Rio Branco no Robertão

A vida do Serra não andava fácil no Capixabão, mas na noite desta sexta-feira (08) as coisas começaram a melhorar. Antes em oitavo, e na posição de último time garantindo a classificação à segunda fase, o 1 a 0 pôs o Tricolor Serrano duas posições acima, deixando Estrela e Desportiva para trás - o time grená pode recuperar a posição caso supere o Rio Branco-VN, neste domingo (10), às 15 horas, no Olímpio Perim.

O Serra superou o Rio Branco no Robertão e se reergueu no Capixabão Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco

Contando com o apoio da torcida, que foi em bom número ao Robertão, o Serra desde o início mostrou que iria atrás dos três pontos na partida. Nem mesmo a presença de Loco Abreu pelo lado capa-preta intimidou. Logo aos quatro minutos João Vitor tabelou com Diego Noronha na área e chutou forte, mas a bola foi para fora. Edu Capetinha era quem mais levava perigo pelo Rio Branco, que pouco produziu na primeira metade.

Aos 32 saiu o grito de gol, mas não valeu. Novamente a dupla João Vitor e Diego Noronha entrou em ação: o lateral cruzou rasteiro e Rael tocou para o gol de Alan Faria, mas a arbitragem assinalou do apoiador do Tricolor.

Menos mal para o Serra que pouco depois, aos 41, Lessinho fez linda jogada e da entrada da área bateu forte. Contando com a sorte, o quique da bola surpreendeu o goleiro Alan Faria, que nada pode fazer para evitar que o placar fosse aberto no Robertão.

Na volta do intervalo, o Rio Branco voltou modificado e disposto a empatar, enquanto que o time da casa optava pelo contra-golpes. Aos 25, em lance confuso, Rael, do Serra, foi expulso pela arbitragem.

Loco Abreu teve a chance de empatar, mas da pequena área escorou para fora após belo cruzamento de João Paulo.