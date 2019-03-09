Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capixabão

Serra se recupera e vence o clássico contra o Rio Branco no Robertão

Tricolor Serrano havia perdido para o Vitória, mas superou o Capa-Preta, em casa, e subiu na classificação do Estadual

Publicado em 09 de Março de 2019 às 01:32

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

09 mar 2019 às 01:32
A vida do Serra não andava fácil no Capixabão, mas na noite desta sexta-feira (08) as coisas começaram a melhorar. Antes em oitavo, e na posição de último time garantindo a classificação à segunda fase, o 1 a 0 pôs o Tricolor Serrano duas posições acima, deixando Estrela e Desportiva para trás - o time grená pode recuperar a posição caso supere o Rio Branco-VN, neste domingo (10), às 15 horas, no Olímpio Perim.
O Serra superou o Rio Branco no Robertão e se reergueu no Capixabão Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco
Contando com o apoio da torcida, que foi em bom número ao Robertão, o Serra desde o início mostrou que iria atrás dos três pontos na partida. Nem mesmo a presença de Loco Abreu pelo lado capa-preta intimidou. Logo aos quatro minutos João Vitor tabelou com Diego Noronha na área e chutou forte, mas a bola foi para fora. Edu Capetinha era quem mais levava perigo pelo Rio Branco, que pouco produziu na primeira metade.
Aos 32 saiu o grito de gol, mas não valeu. Novamente a dupla João Vitor e Diego Noronha entrou em ação: o lateral cruzou rasteiro e Rael tocou para o gol de Alan Faria, mas a arbitragem assinalou do apoiador do Tricolor. 
Menos mal para o Serra que pouco depois, aos 41, Lessinho fez linda jogada e da entrada da área bateu forte. Contando com a sorte, o quique da bola surpreendeu o goleiro Alan Faria, que nada pode fazer para evitar que o placar fosse aberto no Robertão. 
Na volta do intervalo, o Rio Branco voltou modificado e disposto a empatar, enquanto que o time da casa optava pelo contra-golpes. Aos 25, em lance confuso, Rael, do Serra, foi expulso pela arbitragem. 
Loco Abreu teve a chance de empatar, mas da pequena área escorou para fora após belo cruzamento de João Paulo.  
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão loco abreu Rio Branco (AC) Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados