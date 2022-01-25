futebol

Serra Macaense anuncia empréstimo do atacante Marcelinho para o Fluminense

Jogador de 21 anos assina contrato até dezembro opção de compra fixada e vai reforçar o elenco sub-23 tricolor...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 18:15
O Fluminense contratou um novo reforço para o time Sub-23. O atacante Marcelinho, de 21 anos, pertence ao Serra Macaense e assina por empréstimo até dezembro com opção de compra fixada. O valor não foi divulgado. O contrato do jovem com o time da Região dos Lagos do Rio de Janeiro até o fim de 2024.– É uma alegria incrível que estou sentindo. Feliz por tudo que está acontecendo na minha vida. Agradeço muito ao Serra Macaense por esta oportunidade. É um sonho de criança que estou concretizando. Jogar no Fluminense, um dos maiores clubes do país. Vou trabalhar duro para alcançar todos os objetivos individuais e coletivos – disse Marcelinho ao perfil oficial do Serra Macaense.
Já no BID, Marcelinho foi até o CT Carlos Castilho para assinar o contrato e postou foto com a camisa do clube nas redes sociais. Na legenda, comemorou com um trecho do hino tricolor: "Sou do clube tantas vezes campeão".
O Fluminense foi mal na última temporada no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, onde foi eliminado na primeira fase. Entretanto, muitos jogadores não tiveram os vínculos renovados ou foram emprestados. Boa parte do elenco será formado pelo grupo que estava disputando a Copinha e chegou até as oitavas de final.
Crédito: Marcelinho vai reforçar o time sub-23 do Fluminense (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

