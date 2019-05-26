Serra empata em casa com a URT e se complica na Série D do Brasileiro

Tricolor Serrano chega a apenas dois pontos em quatro rodadas da competição nacional
Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 21:57

O Serra tentou, lutou e foi valente, mas não conseguiu vencer a URT, no Robertão, na tarde deste sábado (25). O Tricolor Serrano ficou mesmo no 0 a 0 com os mineiros, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O resultado foi ruim para as duas equipes, que chegaram a apenas dois pontos no Grupo A13 da competição nacional, e ficam com poucas chances de classificação à próxima fase. Ituano e Brasiliense, que completam o grupo, se enfrentam neste domingo às 15h30.   
Serra e URT empataram em 0 a 0 no Robertão Crédito: Reprodução/CBFTV
Dentro de campo, o Serra teve duas chances claras de gol, mas voltou a pecar nas finalizações, assim como já aconteceu em outras partidas. O time serrano também se aproveitou das bolas paradas, mas ainda assim não conseguiu balançar as redes adversárias.  
O Serra volta a campo pela Série D já no próximo sábado (01), quando encara o Ituano no estádio Novelli Júnior. Será tudo ou nada para o time serrano.

