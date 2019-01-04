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Serra é derrotado pela Ferroviária na estreia da Copa São Paulo

Os três gols do revés capixaba foram marcados no segundo tempo. O Serra volta a campo no domingo (06), contra o São Paulo

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 22:26

Publicado em 

03 jan 2019 às 22:26
Fazendo o "dever de casa", a Ferroviária venceu o Serra por 3 a 0, na estreia de ambas as equipes na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019. A partida aconteceu no fim da tarde/início da noite desta quinta-feira, na Fonte Luminosa, em Ararquara, interior de São Paulo. Todos os gols foram marcados no segundo tempo de partida, sendo dois feitos pelo centroavante Felipe Estrella, ambos foram de cabeça e outro do meia Jhonatan, aproveitando rebote do goleiro Felício.
O Serra foi derrotado pela Ferroviária na estreia da Copa São Paulo Crédito: Marcos Barcelos/Divulgação
O resultado deixa o time afeano na liderança provisória do Grupo 7, com três pontos ganhos, enquanto que o Tricolor Serrano fica na lanterna, sem nenhum ponto ganho.
O jogo
No primeiro tempo, poucas chances de perigo, sendo uma para cada lado. Aos oito minutos, após cobrança de escanteio, o meia Pedro do Rio escorou com a perna direita, mas mandou a bola pra fora, ao lado do gol de Felício.
A resposta do Serra veio aos 13, com o "elétrico" atacante Soares, que recebeu passe em profundidade pela esquerda, invadiu a área, puxou pro meio e chutou com a perna direita. A bola passou raspando a trave da Ferroviária.
> Saga de Desportiva e Serra na Copa São Paulo começa nesta quinta
Já na segunda etapa tivemos mais emoções. O Serra perdeu um gol feito, dentro da pequena área com o centroavante Daniel. E no futebol é fatal: quem não faz, leva. Aos 20 minutos veio o castigo para os capixabas. Após cruzamento pela direita, o grandalhão Felipe Estrella cabeceou firme e abriu o placar na Fonte Luminosa.
Logo depois, aos 27 minutos aconteceu um lance idêntico. Cruzamento pela direita e o centroavante Felipe Estrella tocou para o gol e ampliou a vantagem. E no fim da partida ainda teve tempo para mais um. Aos 43, o meia Jhonatan aproveitou rebote do goleiro Felício e deu o "tiro de misericórdia", sacramentando a vitória paulista por 3 a 0.
Próximos jogos
O Serra volta a campo no próximo domingo, dia 06 de janeiro, quando encara o São Paulo, às 21h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Já o time da casa bate de frente com o Holanda-AM, nos mesmos dia e local, mas antes, às 19h15.

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