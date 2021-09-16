Série sobre título do Palmeiras na Libertadores será exibida por SBT e Disney

‘A Glória Eterna’, série produzida sobre o título do Palmeiras na Libertadores de 2020 será exibida no SBT, na Disney, no Facebook e no Youtube, conforme acordo fechado pela agência FC Diez Media. A informação foi publicada inicialmente pelo site ‘Notícias da TV’.A produção conta com quatro episódios. O SBT fará a exibição em seu canal no Youtube dedicado ao esporte (SBT Sports), enquanto a Disney colocará a série no catálogo do Star+. O Fox Sports e a Conmebol TV vão mostrar os episódios na programação antes de partidas ao vivo.A estreia acontece na quinta-feira (16), às 20h20, via Facebook Watch, com dois episódios seguidos. Os outros dois capítulos serão exibidos na sexta-feira (17). Depois, a série ficará disponível no Youtube da Libertadores e na TV Palmeiras, assim como no SBT Sports e no Star+.
Na televisão, a primeira exibição será via Fox Sports, na quinta-feira (17), às 23h. O canal esportivo da Disney exibirá A Glória Eterna semanalmente, no mesmo horário, até o dia 8 de outubro. Na Conmebol TV, a produção irá ao ar antes da semifinal entre Palmeiras e Atlético-MG, no dia 21, em forma de pré-jogo, com o sinal abrindo duas horas antes da transmissão da partida.