Série C: Santa Cruz retoma a liderança da chave A; Confira o resumo do dia

Outros quatro jogos deram continuidade na 10ª rodada da Série C. O destaque do dia ficou por conta do Santa Cruz, que bateu o Paysandu por 2 a 1 e retomou a liderança da chave A, com 21 pontos. O Papão é o 6º, com 11 pontos.No outro jogo do grupo, o Treze venceu o Imperatriz por 2 a 1. Agora, a equipe está na 5ª colocação, com 13 pontos. O Cavalo de Aço é o lanterna, com apenas 1 ponto.