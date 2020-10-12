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futebol

Série C: Santa Cruz retoma a liderança da chave A; Confira o resumo do dia

Quatro jogos deram continuidade a 10ª rodada do torneio e o Tricolor foi o grande destaque do dia...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 21:57

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 21:57

Crédito: Rafael Melo/Santa Cruz
Outros quatro jogos deram continuidade na 10ª rodada da Série C. O destaque do dia ficou por conta do Santa Cruz, que bateu o Paysandu por 2 a 1 e retomou a liderança da chave A, com 21 pontos. O Papão é o 6º, com 11 pontos.No outro jogo do grupo, o Treze venceu o Imperatriz por 2 a 1. Agora, a equipe está na 5ª colocação, com 13 pontos. O Cavalo de Aço é o lanterna, com apenas 1 ponto.
Pela chave B, Ypiranga e Brusque, os dois primeiros colocados, empataram por 1 a 1. Com o placar, o time gaúcho é o vice-líder, com 18 pontos. O clube de Santa Catarina está na liderança, com 23 pontos.
No Heriberto Hulse, o Criciúma venceu o Londrina por 2 a 1 encerra a rodada na 3ª colocação, com 15 pontos. O Tubarão é o 4º, com 14 pontos.

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