Série C: Santa Cruz leva a melhor diante do Remo

Crédito: Rafael Melo/Santa Cruz

Em jogo isolado pela Série C, o Santa Cruz recebeu o Remo e venceu por 1 a 0. O resultado deixou o Tricolor na liderança da chave A, com 13 pontos. O time do Pará é o terceiro, com 9 pontos.O jogo

Com uma escalação modificada, principalmente no sistema defensivo, o Santa Cruz foi melhor. Conseguiu impor um ritmo forte, mas faltava capricho na hora de concluir as jogadas. Quando o Remo saiu para o ataque, levou perigo com Lucas Siqueira, que acertou o travessão.