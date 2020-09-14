Série C: Santa Cruz leva a melhor diante do Remo

Em jogo isolado pela Série C, o Santa Cruz recebeu o Remo e venceu por 1 a 0. O resultado deixou o Tricolor na liderança da chave A, com 13 pontos. O time do Pará é o terceiro, com 9 pontos.O jogo
Com uma escalação modificada, principalmente no sistema defensivo, o Santa Cruz foi melhor. Conseguiu impor um ritmo forte, mas faltava capricho na hora de concluir as jogadas. Quando o Remo saiu para o ataque, levou perigo com Lucas Siqueira, que acertou o travessão.
Na etapa final o Remo partiu para cima e desperdiçou ao menos duas chances para abrir o marcador. A resposta do Santa Cruz foi letal. Na bola parada, Elivelton desviou o escanteio e marcou o único gol do confronto.