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futebol

Série C: Nada de vencedor nos três jogos do sábado

Rodada de sábado foi marcada pelos empates nos três duelos que agitaram a 7ª rodada...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 21:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 21:26
Crédito: André Moreira/Volta Redonda
O sábado foi agitado na Série C. Três partidas foram disputadas e a curiosidade ficou pelo fato de não ter nenhum vencedor. Todos ficaram empatados.
Veja abaixo o resumo:
São Bento x Volta Redonda
No interior de São Paulo, o Volta Redonda abriu o placar aos 41 da etapa inicial com João Carlos, mas cedeu o empate nos acréscimos do jogo com Bruno Barra. Com a igualdade, o Bento é o lanterna do B, com 3 pontos. O Voltaço é o vice-líder, com 12 pontos.
Treze x Jacupiense
No estádio Amigão, em Campo Grande, Treze e Jacupiense disputaram um jogo abaixo da expectativa. No fim, o empate sem gols resumiu o que foi o duelo. Com o resultado, o Treze é o penúltimo do A, com 3 pontos. O Jacupiense é o quarto, com 9 pontos.
Manaus x Santa Cruz
No último jogo do dia, o Santa Cruz conseguiu segurar o Manaus fora de casa e volta para casa com um empate sem gols. Agora, o Tricolor está na ponta do A, com 14 pontos. O Gavião é o sexto, com 8 pontos.

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