Série C: Nada de vencedor nos três jogos do sábado

Crédito: André Moreira/Volta Redonda

O sábado foi agitado na Série C. Três partidas foram disputadas e a curiosidade ficou pelo fato de não ter nenhum vencedor. Todos ficaram empatados.

Veja abaixo o resumo:

São Bento x Volta Redonda

No interior de São Paulo, o Volta Redonda abriu o placar aos 41 da etapa inicial com João Carlos, mas cedeu o empate nos acréscimos do jogo com Bruno Barra. Com a igualdade, o Bento é o lanterna do B, com 3 pontos. O Voltaço é o vice-líder, com 12 pontos.

Treze x Jacupiense

No estádio Amigão, em Campo Grande, Treze e Jacupiense disputaram um jogo abaixo da expectativa. No fim, o empate sem gols resumiu o que foi o duelo. Com o resultado, o Treze é o penúltimo do A, com 3 pontos. O Jacupiense é o quarto, com 9 pontos.

Manaus x Santa Cruz