Série B do Brasileirão tem 10ª a 15ª Rodadas detalhadas pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou da Rodada 10 a Rodada 15 do Brasileirão da Série B delimitando datas e horários dos compromissos.
As partidas de maior destaque dentre aquelas em que já se sabe o local e a hora dos mesmos são os clássicos entre Avaí x Figueirense (12ª Rodada), Ponte Preta e Guarani (14ª Rodada) além de Figueirense x Chapecoense, agendado para a 15ª Rodada.
Confira abaixo as rodadas detalhadas
10ª Rodada
14/09Paraná x CRB - Vila Capanema - 20h
18/09Confiança x Guarani - Batistão - 19h15Náutico x Chapecoense - Aflitos - 21h30
19/09América-MG x Figueirense - Independência - 11hCuiabá x Oeste - Arena Pantanal - 16h30Juventude x Vitória - Alfredo Jaconi - 16h30 Ponte Preta x Operário - Moisés Lucarelli - 19hCSA x Cruzeiro - Rei Pelé - 21h
20/09Avaí x Sampaio Corrêa - Ressacada - 11h
21/09Botafogo-SP x Brasil de Pelotas - Santa Cruz - 20h
11ª Rodada
22/09Operário-PR x Cuiabá - Germano Kruger - 20h
25/09Chapecoense x América-MG - Arena Condá - 19h15Botafogo-SP x CRB - Santa Cruz - 19h15Cruzeiro x Avaí - Mineirão - 21h30
26/09Figueirense x Guarani - Orlando Scarpelli - 11hCSA x Juventude - Rei Pelé - 16h Vitória x Oeste - Barradão - 16h30Brasil de Pelotas x Paraná - Bento Freitas - 18h30Sampaio Corrêa x Náutico - Castelão - 21h
27/09Ponte Preta x Confiança - Moisés Lucarelli - 20h30
12ª Rodada
28/09CRB x América - Rei Pelé - 20h
29/09Paraná x Chapecoense - Vila Capanema - 16h30 Juventude x Operário-PR - Alfredo Jaconi - 19h15Vitória x CSA - Barradão - 19h15Oeste x Botafogo-SP - Arena Barueri - 20h30Avaí x Figueirense - Ressacada - 21h30Guarani x Sampaio Corrêa - Brinco de Ouro - 21h30Cuiabá x Náutico - Arena Pantanal - 22h30
30/09Confiança x Brasil de Pelotas - Batistão - 16h30Cruzeiro x Ponte Preta - Mineirão - 18h30
13ª Rodada
02/10Figueirense x Oeste - Orlando Scarpelli - 16h30CRB x Avaí - Rei Pelé - 19h15Operário-PR x Vitória - Germano Kruger - 19h15Botafogo-SP x Paraná - Santa Cruz - 21h30
03/10Ponte Preta x Juventude - Moisés Lucarelli - 11hNáutico x Confiança - Aflitos - 16hBrasil de Pelotas x Chapecoense - Bento Freitas - 16h30Sampaio Corrêa x CSA - Castelão - 16h30América-MG x Guarani - Independência - 19hCuiabá x Cruzeiro - Arena Pantanal - 22h
14ª Rodada05/10Oeste x Operário-PR - Arena Barueri - 20h
06/10Confiança x CRB - Batistão - 17hChapecoense x Botafogo-SP - Arena Condá - 17hVitória x América-MG - Barradão - 19h15Avaí x Brasil de Pelotas - Ressacada - 19h15CSA x Figueirense - Rei Pelé - 19h15Juventude x Cuiabá - Alfredo Jaconi - 19h15Paraná x Náutico - Vila Capanema - 19h15Ponte Preta x Guarani - Moisés Lucarelli - 21h30
08/10Cruzeiro x Sampaio Corrêa - Mineirão - 20h
15ª Rodada
09/10Operário-PR x Confiança - Germano Kruger - 16h30Vitória x Avaí - Barradão - 19h15América-MG x Náutico - Independência - 19h15Figueirense x Chapecoense - Orlando Scarpelli - 21h30
10/10Juventude x Brasil de Pelotas - Alfredo Jaconi - 11hCuiabá x Ponte Preta - Arena Pantanal - 16h30Guarani x CRB - Brinco de Ouro - 16h30CSA x Paraná - Rei Pelé - 19hOeste x Paraná - Arena Barueri - 16hSampaio Corrêa x Botafogo-SP - Castelão - 18h