Série B do Brasileirão tem 10ª a 15ª Rodadas detalhadas pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou da Rodada 10 a Rodada 15 do Brasileirão da Série B delimitando datas e horários dos compromissos.

As partidas de maior destaque dentre aquelas em que já se sabe o local e a hora dos mesmos são os clássicos entre Avaí x Figueirense (12ª Rodada), Ponte Preta e Guarani (14ª Rodada) além de Figueirense x Chapecoense, agendado para a 15ª Rodada.