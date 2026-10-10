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20/07/1943
09/10/2026

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 15:12

Publicado em

10 out 2026 às 15:12

O advogado criminalista José Maria Ramos Gagno morreu na sexta-feira (9), aos 83 anos. A informação foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES), que divulgou uma nota de pesar. Natural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ele também atuou como procurador do Estado e de municípios capixabas.


Formado em Direito em 1996, José Maria dedicou parte da carreira à advocacia criminal e ao serviço público. Entre os casos de repercussão em que atuou estava a defesa de Dante Michelini e do filho dele, Dante de Barros Michelini, conhecido como Dantinho, no caso Araceli.


Segundo a OAB-ES, ele era casado havia 60 anos e pai de três filhos, todos advogados: Leonardo Picoli Gagno, Dinah Patrícia Ribeiro Gagno e Luciano Picoli Gagno, que foi secretário municipal de Cultura de Vitória até 2023.


Nas redes sociais, Luciano lamentou a morte do pai. “Nos encontraremos do outro lado, espere por mim. Vou sentir muito a sua falta, meu melhor amigo”, escreveu.


Em nota, a OAB-ES destacou a contribuição do profissional à advocacia e ao serviço público e se solidarizou com familiares, amigos e colegas de profissão. A Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES) também lamentou a morte.


Segundo a CAAES, o sepultamento estava previsto para as 14h deste sábado (10), no Cemitério Jardim da Paz, em Civit, na Serra.

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