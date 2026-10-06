Morre Morena Espíndula, primeira e única mulher eleita prefeita de Guarapari

Morreu aos 93 anos Therezinha Maria Pretti Espíndula, conhecida como Morena Espíndula, primeira e, até hoje, única mulher eleita prefeita de Guarapari. A ex-prefeita morreu na noite de segunda-feira (5) e foi enterrada nesta terça-feira (6), no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. A prefeitura decretou luto oficial de três dias.





Morena entrou para a história política do município ao vencer a eleição de 1992 e se tornar a primeira mulher a comandar a Prefeitura de Guarapari. Desde então, nenhuma outra mulher ocupou o cargo.





Além da trajetória política, Morena também teve atuação ligada ao setor empresarial do Espírito Santo. Ela era casada com Graciano Espíndula Filho, que também foi prefeito de Guarapari nos anos 1980. A ex-prefeita deixa dois filhos, seis netos e quatro bisnetos.





A morte também foi comunicada pela família nas redes sociais. Em uma publicação, uma das netas divulgou as informações sobre o velório e prestou uma homenagem à avó. “Meu colo, meu ponto seguro, minha maior inspiração... Te amo eternamente!”, escreveu.





Em 2025, Morena esteve na Prefeitura de Guarapari para receber uma homenagem do atual prefeito, Rodrigo Borges, em reconhecimento à trajetória e à contribuição dela para a história do município.





Ao lamentar a morte da ex-prefeita, Rodrigo destacou o pioneirismo de Morena.





"Morena foi pioneira, foi a primeira mulher a ocupar a Prefeitura e carregou consigo a força de quem acreditou que era possível fazer diferente. Tive a honra de homenageá-la ainda em vida e guardarei com carinho aquele momento. Que Deus conforte sua família e todos aqueles que tiveram a alegria de conviver com ela. Sua história permanece entre nós e jamais será esquecida", declarou.





Durante os três dias de luto oficial, as bandeiras dos prédios públicos municipais permanecerão hasteadas a meio-mastro.