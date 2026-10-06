Morre Carlos Alberto Dias, ex-jogador dos quatro grandes do Rio, aos 59 anos

Morreu nesta segunda-feira (5), aos 59 anos, o ex-jogador Carlos Alberto Dias. O ex-meia-atacante ficou marcado pelo gol que deu o título carioca ao Botafogo em 1990 e também defendeu Vasco, Flamengo e Fluminense, além da seleção brasileira.
Nascido em Brasília (DF), Dias trabalhava atualmente como treinador e comandava o Ypiranga-PE. O clube pernambucano confirmou a morte nas redes sociais.
Em nota, o Ypiranga informou que o treinador apresentou, no sábado (3), sintomas como fadiga, febre, vômitos e diarreia. Na manhã de domingo (4), ele foi levado à UPA de Santa Cruz do Capibaribe, onde recebeu atendimento médico. Após apresentar melhora, foi liberado.
Na noite do mesmo dia, porém, Carlos Alberto voltou a passar mal. Ele sentiu dores no peito e retornou à UPA, de onde foi encaminhado ao Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. O treinador não resistiu. Segundo o Ypiranga, ele havia passado por um procedimento cardiológico cerca de dez meses antes. A causa da morte não foi informada.
O Botafogo lamentou a morte do ex-jogador e destacou o gol marcado por ele na final do Campeonato Carioca de 1990, contra o Vasco. Na ocasião, o time alvinegro venceu por 1 a 0 e conquistou o título.
"A Família Botafogo lamenta profundamente o falecimento de Carlos Alberto Dias, meio-campista marcado na história do Clube pelo gol do título carioca de 1990. Desejamos forças aos familiares, amigos de longa data e profissionais do Ypiranga-PE, clube em que Carlos Alberto exercia a função de treinador. Descanse em paz, craque", afirmou o clube.
Carlos Alberto foi convocado uma única vez para a seleção brasileira. Ele disputou um amistoso contra a Finlândia, em 1992, vencido pelo Brasil, e deu uma assistência. Também ficou no banco de reservas na partida amistosa contra o Uruguai.