'Seria bom tê-lo aqui', diz Paredes sobre possível ida de Messi ao PSG

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Vivendo os últimos meses de contrato com o Barcelona, o argentino Lionel Messi tem o futuro indefinido. E uma das possibilidades para o astro é assinar com o Paris Saint-Germain, que já demonstrou interesse no jogador de 33 anos. Para um compatriota do camisa 10, o atleta seria bem-vindo na França.

+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsEm entrevista ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o meio-campista Leandro Paredes, que é companheiro de Messi na seleção argentina, afirmou que o clube parisiense está tentando convencer o craque a aceitar uma proposta.

- Seria bom tê-lo aqui. Mas só vai depender dele, das suas decisões. O Paris Saint-Germain está tentando convencê-lo - disse Paredes.

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