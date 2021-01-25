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'Seria bom tê-lo aqui', diz Paredes sobre possível ida de Messi ao PSG

Meio-campista do Paris Saint-Germain, que é compatriota de Messi, afirma que direção parisiense está tentando convencer atleta do Barcelona a acerta com clube francês...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 14:36

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 14:36

Crédito: BENJAMIN CREMEL / AFP
Vivendo os últimos meses de contrato com o Barcelona, o argentino Lionel Messi tem o futuro indefinido. E uma das possibilidades para o astro é assinar com o Paris Saint-Germain, que já demonstrou interesse no jogador de 33 anos. Para um compatriota do camisa 10, o atleta seria bem-vindo na França.
+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsEm entrevista ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o meio-campista Leandro Paredes, que é companheiro de Messi na seleção argentina, afirmou que o clube parisiense está tentando convencer o craque a aceitar uma proposta.
- Seria bom tê-lo aqui. Mas só vai depender dele, das suas decisões. O Paris Saint-Germain está tentando convencê-lo - disse Paredes.
+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele
Caso acerte com o clube da Cidade Luz, Messi também encontrará Di María, mais um companheiro na Albiceleste. Novo técnico do clube, Mauricio Pochettino também é argentino.

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