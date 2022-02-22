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futebol

Sergipe X Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa começa sua trajetória no maior mata-mata do futebol brasileiro contra a equipe sergipana, em Aracaju...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 20:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 20:43
O Cruzeiro estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, às 21h30, no Batistão, em Aracaju, diante do Sergipe, pela primeira fase da competição. O time azul, maior campeão do torneio, com seis conquistas e vê na competição uma chance de angariar mais receitas para o clube. A equipe azul não contará com o zagueiro Maicon, que negocia sua permanência no clube. Paulo Pezzolano estreia na Copa do Brasil com a missão de levar a Raposa o mais longe possível. O campeão pode superar os R$ 65 milhões em premiações, o que ajudaria bem o combalido orçamento celeste. A principal dúvida do treinador cruzeirense está na lateral esquerda, com Rafael Santos e Bidu, que estão disputando a posição. A zaga deve ser formada por Eduardo Brock e Lucas Oliveira. O Sergipe vem de uma fase ruim, sem vencer há quase um mês. São sete jogos sem triunfos. Três empates e quatro derrotas ente jogos do Estadual e da Copa do Nordeste. A equipe nordestina é comandada pelo português Daniel Neri. Na primeira fase da Copa do Brasil, a vaga na fase seguinte será definida em jogo único. Logo, como o Cruzeiro é melhor ranqueado que o Sergipe, a Raposa jogará com a vantagem do empate.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA SERGIPE X CRUZEIRO Data: 23 de fevereiro de 2022Horário: 21h30(de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (Ambos do RS)Onde assistir: Amazon Prime (streaming de séries, filmes e esportes) Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM Sergipe (Técnico:Daniel Neri)
João Gabriel; Márcio Lima, Alexandre Lazarini, Wendel e Elivelton; Diego Augusto, Diego Aragão, Mateus Silva e Doda; Hiago e Arthur Caculé. Desfalques: nenhum
Cruzeiro (Técnico:Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos (Bidu); Willian Oliveira, Filipe Machado (Pedro Castro), João Paulo, Giovanni e Waguininho; Edu Desfalque: Maicon (negociando a permanência no clube)
Crédito: VitorRoque,elogiadoporRonaldo,éesperançadopresenteeparaofuturodoCruzeiro-(Reprodução/Twitter/Cruzeiro

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