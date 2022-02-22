Sergipe X Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Cruzeiro estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, às 21h30, no Batistão, em Aracaju, diante do Sergipe, pela primeira fase da competição. O time azul, maior campeão do torneio, com seis conquistas e vê na competição uma chance de angariar mais receitas para o clube. A equipe azul não contará com o zagueiro Maicon, que negocia sua permanência no clube. Paulo Pezzolano estreia na Copa do Brasil com a missão de levar a Raposa o mais longe possível. O campeão pode superar os R$ 65 milhões em premiações, o que ajudaria bem o combalido orçamento celeste. A principal dúvida do treinador cruzeirense está na lateral esquerda, com Rafael Santos e Bidu, que estão disputando a posição. A zaga deve ser formada por Eduardo Brock e Lucas Oliveira. O Sergipe vem de uma fase ruim, sem vencer há quase um mês. São sete jogos sem triunfos. Três empates e quatro derrotas ente jogos do Estadual e da Copa do Nordeste. A equipe nordestina é comandada pelo português Daniel Neri. Na primeira fase da Copa do Brasil, a vaga na fase seguinte será definida em jogo único. Logo, como o Cruzeiro é melhor ranqueado que o Sergipe, a Raposa jogará com a vantagem do empate.